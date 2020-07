Invitată la emisiunea „La MĂruță” de pe Pro TV, Andreea Bănică a vorbit despre Iulia, susținând că aceasta a trădat-o.

„Şi iarăşi se va supăra Andreea Bănică pe mine. Şi iarăşi îmi va scrie mesaje interminabile şi imposibil de lacrimogene. Not! Doar că de data aceasta… fără ameninţări, da, Andreea? Nu de alta, dar o fată aşa stilată ca tine trebuie să se si comporte ca o doamnă. În definitiv, cârpele nu sunt totul. Daaar… dacă tot am ajuns la ele… Ai putea să renunţi la tentativa de bandă de chiloţi din talie, să înlocuieşti cizmele cu o pereche de sandale argintii că… Dumnezeu ştie că… ai 50 de perechi cel puţin. De data aceasta n-am mai spus că vrei să o copiezi pe Delia pentru că ţi-au spus deja alţii. Hai, Sărbători fericite şi să-ţi aducă Moşul un stilist bun! Te pupă Domniţa de Alba. Nota: 1”, a scris Iulia Albu pe blogul ei personal la sfârșitul anului 2018.

După acest incident, Andreea a decis să rupă orice legătură cu criticul de modă, iar acum a decis să și vorbească despre fosta sa prietenă, susținând că este „o prefăcută”.

„E o perversă și o prefăcută. Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram. Mie îmi plac oamenii onești, corecți. Am avut o relație la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Și cred că am greșit. Pentru mine contează oamenii onești, corecți. Și am rupt orice legătură. Nici nu contează ce spune, poate să spună orice despre mine”, a afirmat Andreea Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță.



Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Andreea Bănică și Iulia Albu.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro