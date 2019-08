Andreea Bălan și Andreea Antonescu, mărturisiri despre traumele din perioada Andre. „Ne uram”

Din 1998 și până în 2001, trupa Andre a fost una dintre cele mai de succes formații muzicale din România. Andreea Bălan și Andreea Antonescu erau adolescente la vremea aceea și, în ciuda milioanelor de fani, în ciuda succesului și a aparentei lor relații de prietenie, se pare că nu se suportau una pe cealaltă.

Dezvăluirile au fost făcute chiar de ele, în cel mai recent vlog al Andreei Bălan, și vin în contextul în care trupa Andre s-a reunit vara aceasta, după aproape 20 de ani, iar cele două au recunoscut că mulți ani nu și-au vorbit, dar abia după ce au avut la rândul lor copii și-au dat seama că au greșit și au reluat relația.

„Noi am crezut foarte multe lucruri greșite una despre alta și noi nu ne-am suportat ani de zile sau n-am vrut să ne apropiem„, și-a început Andreea Bălan discursul.

„Și totuși, când ne-a fost greu, mereu am fost una lângă cealaltă. Dar erau orgoliile atât de mari și frustrările acumulate în Andre atât de multe și preferam atât de tare să o învinovățim pe cealaltă, încât tu n-ai crezut niciodată că eu te-am iubit pe tine„, a completat Andreea Antonescu.

Andreea Bălan a mărturisit și că o ura în adolescență pe Andreea Antonescu pentru că ea cânta mai bine, dar și pentru că tatăl Andreei Antonescu o făcea să se simtă prost. „Complexul meu cu vocea a fost din cauza ta și a tatălui tău care mereu îmi spunea că sunt mică și blondă și nu știu să cânt, știu doar să dansez… Eu am devenit cea mai bună dansatoare din showbiz din cauza ta (…) Noi ne-am chinuit rău de tot în Andre, tații noștri în loc să ne unească ne despărțeau. Și tatăl meu îmi zicea mie ceva, tatăl ei zicea altceva… Și s-a creat această ruptură din ce în ce mai mult, deși noi în primul an de Andre am fost cele mai bune prietene. Apoi am ajuns să ne urâm„.

„O vară întreagă am băut doar lapte. O dată la două, trei zile beam doar o cană cu lapte. Pentru că mi se reproșa într-una că sunt foarte grasă. Tatăl meu spunea asta. Spunea că ea era mai frumoasă și mai slabă„, a dezvăluit Andreea Antonescu.

Concluzia celor două a fost că vina a aparținut, de fapt, părinților, în special taților lor, care erau implicați total în proiectul Andre. De altfel, acesta este și motivul pentru care Andreea Bălan nu mai vorbește de ani buni cu tatăl ei, Săndel Bălan, el nefiind prezent nici la nunta sa cu George Burcea.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro