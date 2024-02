Andreea Bălan se prezintă „Cornea” în deplasările cu iubitul ei. Artista îi poartă cu mândrie numele în actele personale

Andreea Bălan (39 ani) și Victor Cornea (30 de ani) sunt împreună de doar câteva luni, însă relația lor a evoluat rapid și frumos, iar la cum merg lucrurile între ei, viitorul arată promițător.

Artista a recunoscut oficial că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu jucătorul de tenis în vara anului trecut, când a publicat în mediul online mai multe fotografii în care apărea în brațele lui.

Victor Cornea: „O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren!”

Cei doi au vorbit public de multe ori despre relația lor și au dovedit prin intermediul postărilor pe care le fac pe rețelele de socializare că sunt un cuplu perfect. Ei sunt de nedespărțit din vara anului trecut și merg împreună peste tot. Andreea îl însoțește adesea pe iubitul ei în turneele de tenis, pentru a-l susține și încuraja. Iar de câteva zile cei doi se află în Grecia, unde sportivul se pregătește pentru Cupa Davis.

Cu ocazia excursiei în Grecia, Andreea Bălan a dorit să le arate tuturor cât de mândră este de iubitul ei sportiv și a lăsat de înțeles că își dorește să facă pasul cel mare în relație, postând o fotografie în secțiunea de InstaStories în care apare legitimația ei pentru meciurile lui Victor, în care îi poartă acestuia numele de familie.

Andreea Cornea Bălan – scrie pe legitimația artistei, iar mulți dintre fani se întreabă acum dacă nu cumva cei doi s-au căsătorit deja în secret. Cum nimic de acest gen nu a fost confirmat oficial, tindem să credem că Andreea folosește numele lui Victor doar pentru a avea acces în staff-ul sportivului, pe legitimație fiind menționat rolul Andreei în turneu ca “Team guest”.

„Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace”

Victor Cornea declara în urmă cu câteva luni că legătura dintre el și cântăreață este incredibilă. El se declară fericit și împlinit cu Andreea și se bucură din plin de relația lor.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere.

Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează.” – a precizat el, acum câteva luni, pentru digisport.ro.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea și iubitul ei s-au cunoscut după ce ea a făcut o postare în online în care vorbea despre spiritualitate. Clipul i-a apărut în feed tenismenului, iar din acel moment, cei doi au început să comunice.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj – Felicitări, Andreea, ești genială. Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează”, a povestit Andreea Bălan în emisiunea lui Dan Capatos.

