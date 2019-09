Andreea Bălan refuză piesele propuse de tatăl său. Care este motivul

Andreea Bălan a explicat că deși se înțelege bine cu tatăl său și relația a revenit la normal, nu dorește să-i cânte piesele deoarece nu sunt pe placul ei, neavând alte motive ascunse: „Noi suntem ok de mult timp. Presa: s-au împăcat, nu s-au împăcat. A venit oricum, a venit şi la botez. Acum 15 ani am plecat de acasă, după aceea ne-am împăcat. M-a mai sunat, îmi trimite piese. Nu mi-au plăcut. El da, activează în domeniu. La 35 de ani cât am eu nu ţin cont în general de părerile unora. Dacă eu ştiu că e bine, e bine. E foarte important să faci greşeli. Din greşeli înveţi”, – a spus Andreea Bălan la Star Matinal.

Sursă foto: Arhivă

