George Burcea (33 de ani) și Andreea Bălan (37 de ani) s-au separat în martie 2020, după 4 ani și jumătate de relație și doar câteva luni de căsnicie. Fostul cuplu are împreună două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (3 ani).

Andreea Bălan, prima reacție după ce George Burcea a amenințat-o că va suna la Protecția Animalelor

Recent, actorul a acuzat-o pe artistă că a neglijat labradorul adoptat în timpul relației lor. George a amenințat-o pe Andreea că o va reclama la Protecția Animalelor, după ce ar fi descoperit că patrupedul are probleme de sănătate.

„Cățelul e bolnav și necesită tratament zilnic, ceea ce eu și buni am făcut luni de zile. Am facturile și rețetele de la veterinar, așa că ceea ce insinuează el (n.red.: George Burcea) este aberant și irelevant. Acum e rândul lui să îl îngrijească. O să vadă că nu e ușor și ieftin deloc. Cred că e suficient că eu și buni avem grijă de fete din toate punctele de vedere, măcar să aibă și el grijă de cățel”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

După ce a fost acuzată de un urmăritor că „l-a maltratat” pe labrador, Andreea a răspuns: „Cățelul este bolnav, nu maltratat. Eu am avut foarte mare grijă de el. Îl iubim și am cheltuit foarte mult cu el. Veterinarul meu poate confirma. Am și facturile și tratamentele aplicate. De aceea i l-am dat lui (n.red.: George Burcea), să aibă și el grijă de el și să vadă ce înseamnă. E suficient că doar eu am grijă de copii”.

Ce a scris George Burcea în mediul online

„Probabil unii dintre voi știu că am avut un labrador pe nume Jack. L-am cumpărat în 2015, pentru că, stând la curte și fiind iubitor de animale, era momentul perfect pentru el. L-am îngrijit până în anul 2020, când m-am mutat. Deși stăteam într-un apartament cu 3 camere, iar cățelul avea 35 kg, am dorit în nenumărate rânduri să-l iau, dar nu mi s-a permis de către «proprietara și mama acestuia»”, a scris George Burcea în mediul online.

„Până acum două luni am tot insistat să-l iau și am și vorbit cu 20 de persoane să-l țină la curte, tocmai pentru a avea mai mult spațiu. Un prieten bun a fost de acord, dar iarăși m-am lovit de refuz. Asta până într-o zi când i-am făcut o filmare și am transmis casei/stăpânei, că voi da acest filmuleț la protecția animalelor”, a completat.

„Inițial a spus NU, dar după 3 săptămâni a cedat. Așa arată un labrador de persoană publică. Așa arată un labrador de 7 ani (e ziua lui pe 10.05), în momentul în care l-am luat de acasă. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se par vouă aceste poze și cum credeți că a fost tratat. El este așa de peste 1 an, cu reveniri scurte în ceea ce privește sănătatea lui. Acum e bine. E la doctor de o săptămână, iar mai apoi va merge la o curte mare și plină de copii”, a încheiat.

Foto: Instagram