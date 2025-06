Andreea Bălan a pierdut 90.000 de euro, din cauza unui apartament. Sute de familii au fost în aceeaşi situaţie: „M-am trezit fără niciun ban”

Andreea Bălan a trecut printr-o traumă financiară majoră în viața ei, care a marcat-o profund. După ce a muncit din greu pentru a strânge o sumă de bani impresionantă, artista s-a trezit, de două ori, fără niciun ban din cauza unui apartament.

Cum a pierdut Andreea Bălan 90.000 de euro

În urmă cu ceva timp, Andreea Bălan a pierdut 90.000 de euro, sumă pe care o economisise cu greu în urma muncii sale. Această sumă a fost investită într-un apartament care, din păcate, nu a fost niciodată finalizat. Artista a fost extrem de afectată de această pierdere, mai ales că aceasta venea după o altă tragedie financiară din perioada în care făcea parte din trupa Andre.

„Eu am avut această traumă, de la 18 ani, când m-am trezit fără niciun ban din perioada Andre. Și, după aceea, pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, iar am strâns, am strâns. Problema este că, după aceea, la 20 și ceva de ani, iar am pierdut banii pe care îi strânsesem în acea perioadă, pentru un apartament care nu s-a finalizat niciodată, vreo 90.000 de euro”, a spus Andreea Bălan pentru spynews.ro.

A fost taxată de tribunal pe nedrept

După pierderea acelei sume impresionante, Andreea Bălan, alături de alți proprietari păgubiți, a decis să deschidă un proces comun pentru a recupera banii investiți în apartamentele neterminate. Dar, în ciuda acestui efort, artista a renunțat la lupta pentru despăgubiri din cauza unei taxe de timbru extrem de mari.

„Am ieșit din proces, am cerut eu să ies din proces pentru că era un proces la comun și era o taxă de timbru foarte mare. Și, la un moment dat, m-am trezit că tribunalul îmi cerea mie taxa aceea de timbru. Când se face un proces la comun, vine tribunalul sau fiscul și ia taxa de timbru de la ăla care are bani. S-au uitat la mine în cont, au văzut că eu am banii și au vrut să îmi ia mie banii,” a mai explicat Andreea, descriind cum lucrurile au escaladat rapid într-o situație extrem de frustrantă.

Citeşte şi: Andreea Bălan, despre Claudiu Bleonț, după derapajul de la Premiile Gopo 2025: „Un narcisist fără empatie și fără conexiune cu propriul copil”

Citeşte şi: Andreea Bălan a vorbit deschis despre fostele relațiile toxice: „Mi-a fost frică de «ce zice lumea»”. Cu cine a format artista un cuplu în trecut

Sute de familii au fost implicate în aceeaşi situaţie

Cântăreața a explicat că, deși erau implicate sute de familii și se solicitau despăgubiri considerabile, problemele administrative au complicat procesul de recuperare. Mai mulți participanți nu au plătit partea lor din taxa de timbru, iar în cele din urmă, Andreea a ales să se retragă din procesul comun. Ea a mărturisit că situația a devenit imposibil de gestionat și că nu putea să-și permită să plătească taxa impusă de tribunal.

„Am ieșit din proces, am zis că nu mai… Pentru că ceilalți nu și-au plătit partea lor de taxa de timbru. Suma era foarte mare, noi ceream milioane, despăgubiri, eram sute de familii. Au vrut să ia banii din contul firmei mele, și atunci m-am supărat și am ieșit din proces, am spus că nu mă mai interesează niciun apartament,” a mai spus Andreea Bălan, dezvăluind motivul pentru care a renunțat definitiv la lupta pentru despăgubirile sale.

Ce a făcut după ce a pierdut suma fabuloasă

Deși a pierdut 90.000 de euro și a fost nevoită să renunțe la lupta pentru despăgubiri, Andreea Bălan nu s-a dat bătută. Cu o muncă susținută și o carieră în continuă ascensiune, artista a reușit să-și refacă viața financiară. După ce a muncit din greu pentru a-și recupera pierderile, Andreea a reușit să-și permită câteva plăceri. A cumpărat o mașină frumoasă, un simbol al succesului său obținut cu multă muncă și dăruire.

„Deci, am pierdut de două ori banii, și de aceea, de-a lungul anilor, am vrut să strâng, să strâng, să fie pentru zile negre, dar zile negre nu au mai venit pentru că am fost foarte muncitoare. Într-un final, când a fost bine, am zis: Hai să-mi cumpăr și eu niște lucruri, că merit. Mi-am luat o mașină foarte frumoasă”, a mai spus Andreea Bălan pentru sursa menţionată anterior.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News