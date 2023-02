Ana Baniciu, petrecere fastuoasă, la 30 de ani. Cine a fost pe lista de invitați a cântăreței

Ana Baniciu a împlinit 30 de ani. Cu această ocazie cântăreața a dat o petrecere de pomină, la care au fost invitați mai multe persoane din showbiz.

Fiica lui Mircea Baniciu a vrut să marcheze așa cum se cuvine noua vârstă și și-a adunat toți prietenii la o petrecere fastuoasă.

Ana Baniciu, petrecere de 30 de ani

Mereu cu zâmbetul pe buze și dornică să facă lucrurile care o fac fericită, Ana Baniciu și-a obișnuit fanii să trăiască fiecare moment la intensitate maximă.

Nu a făcut abstracție nici acum, la împlinirea vârstei de 30 de ani. A organizat o petrecere de pomină la care au fost invitați și mai mulți colegi din televiziune.

Cântăreața a postat pe Instagram mai multe fotografii de la eveniment și s-a arătat complet mulțumită de cum s-a desfășurat petrecerea. De asemenea, ea a ținut să mulțumească tutueror celor care au fost alături de ea într-o zi atât de importantă.

„Așa ne-am sărbătorit la 30’ ai mei! Inconjurată de oamenii mei dragi, alături de care m-am super distrat, am râs, am și plâns … foarte putin, am dansat, ne-am îmbrățișat! Mulțumesc pentru o amintire superbă… 30 a început cu atât de mult bine.”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.

Ce invitați a avut Ana Baniciu la petrecere

Pe lista celor aflați la petrecerea Anei Baniciu s-au numărat actori, muzicieni sau oameni de televiziune. Anca Dinicu, Cuza, amna, Florin Ristei și iubita lui au fost doar câteva dintre vedetele care au petrecut toată noaptea alături de cântăreață.

Urările nu au încetat nici după petrecere. Cei care îi urmăresc activitatea Anei Baniciu pe rețelele de socializare au lăsat în comentarii mesaje frumoase pentru aniversarea sa.

Ana Baniciu s-a născut pe data de 28 ianuarie, în București. Aceasta era poreclită înainte cu mulți ani, de către apropiați, Barbie Doll sau Ann.

Cariera și viața Anei Baniciu

A absolvit Colegiul German Goethe și a intrat la Facultatea de Științe Politice, din cadrul SNSPA, secția fiind Relații Internaționale și Studii Europene. Acolo a fost și perioada în care a cunoscut-o pe Alina Eremia, din pricina faptului că au fost colege de facultate.

Ana Baniciu a mai absolvit și Școala de Muzică nr. 1 din București, la secția pian, dar și Școala de Televiziune și Film, acolo unde a desfășurat anumite cursuri, în acest domeniu.

Ana Baniciu a cochetat cu lumea muzicii încă de la vârsta de 3 ani. În momentul în care a împlinit vârsta de 4 ani, aceasta a participat într-un concurs prin intermediul Corului Alegretto, din care făcea parte. Tot în perioada în care era doar un mic copil, Ana Baniciu a participat și la mai multe emisiuni pentru copii, dar și la festivaluri internaționale care erau organizate în Italia.

Ana Baniciu a reușit să-și păstreze talentul de artistă și odată cu lansarea mai multor melodii și colaborări, alături de Doddy și Puya („Iubire sau război”), dar și single-uri precum: „Karma”, „N-a fost să fie”, „Aromă de iarnă”, „Am crezut”, „CSF n-ai CSF” și multe altele.

După o relație de aproape doi ani, Ana Baniciu a fost cerută în căsătorie, anul trecut, de către iubitul ei Edy Kovacs

