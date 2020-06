Alina Pușcaș și-a botezat fetița. FOTO

Cu toate astea, Alina Pușcaș a publicat niște imagini pe conturile de socializare și a făcut anunțul. Micuța Iris are 10 luni, iar botezul a avut loc weekendul trecut, la o biserică din Capitală. Alina Pușcaș a ales ca fetițele să poarte coronițe din flori roz pe cap, astfel întregind tematica evenimentului care a fost una florală, după numele micuței creștinate.

Alina Pușcaș s-a căsătorit cu Mihai Stoenescu, tatăl copiilor ei, în toamna anului trecut. Cei doi au ales și atunci să facă totul discret și departe de ochii curioșilor. Alina Și Mihai au împreună trei copii, două fetițe și un băiețel.

În anul 2017, când au botezat-o pe fiica lor Melissa, proaspătul tătic i-a făcut o surpriză Alinei: „La biserică m-am trezit cu surpriza. Nu am știut nimic. Mi-a pus cineva un buchet în mână și m-am trezit cu preotul care spunea în fața tuturor că azi avem de înfăptuit două taine, a botezului și a cununiei. Mi s-au tăiat picioarele. M-am uitat la Mihai și am spus: E pe bune? Vorbești serios? Și, evident, am izbucnit în plâns. A fost minunat! Cel mai romantic moment surpriză! A fost perfect!”, – povestea Alina Pușcaș la vremea respectivă.

Sursă foto: Instagram

