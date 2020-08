Alin Oprea dezvăluie adevăratul motiv al divorțului

De când s-a aflat despre divorț, au apărut știri și zvonuri, fiecare încercând să elucideze misterul și să determine care este cauza reală a despărțirii celor doi. Majoritatea l-a acuzat pe fostul component al trupei Talisman și l-a considerat vinovatul divorțului, mai ales că acesta are o relație extraconjugală.

Alin Oprea a decis, în sfârșit, să vorbească despre cauzele divorțului și să facă lumină în acest caz: “Schimbarea mea a început din clipa în care Larisa a plecat în Anglia cu fiica noastră la studii, adică de prin anul 2017.

Am simţit cumva o eliberare şi, totodată, am considerat că este timpul să mă uit cumva şi spre mine, ceea ce nu mai făcusem în ultimii 20 de ani.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Toată viaţa am fost pentru copii, pentru familie, m-am dedicat, am muncit foarte mult să nu le lipsească nimic. Iar acum, când au crescut şi pot să spun că se pot descurca şi singuri într-o oarecare măsură, ar fi bine să mai am grijă şi de mine”, – a declarat Alin Oprea pentru Click!

Alin Oprea are o relație extraconjugală cu soția unui om de afaceri din Cluj. Amantlâcul ar fi ieșit la iveală după ce iubita artistului ”a scăpat” în mediul online o fotografie pe care și-a făcut-o chiar în căminul conjugal al cântărețului. Larisa a recunoscut decorul și, astfel, a aflat de idila soțului ei, care ar fi început în urmă cu aproximativ patru ani.

Citește și – Cum și-a sărbătorit Horia Brenciu ziua de naștere | VIDEO interviu Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro