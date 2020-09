Alin Oprea, despre noua iubită: „Nu am căutat-o, nu am cunoscut-o, nu am așteptat-o”

După o căsnicie de 23 de ani și doi copii, Larisa și Alin Oprea au decis să divorțeze. Mulți l-au considerat pe artist vinovat de despărțire, l-au acuzat că este alcoolic și că este de nerecunoscut de când are o amantă. Artistul s-a apărat și-a scos la iveală numeroase detalii despre viața sa de cuplu. Acesta a susținut că soția sa a fost cea care a avut relații extraconjugale și că a păstrat tăcerea de dragul copiilor săi.

Alin Oprea a rămas cu soția de dragul copiilor

“Tot acest haos al vieții mele cu siguranță că m-a făcut să îmi găsesc refugiul uneori în alcool și nu în brațele altei femei. Am preferat să renunț la mine de dragul copiilor, punându-mă mereu pe ultimul loc, dorința mea cea mai mare fiind să îmi văd ambii copii trecuți de vârsta majoratului și având propriul destin în mâinile lor. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să-i susțin și ridic financiar, profesional și emoțional, fiind tată, profesor și prieten al lor.

Suspectându-mi soția de o nouă infidelitate la Londra, am cedat, din păcate, și i-am spus că știu totul și despre infidelitățile ei anterioare, într-un moment al adevărului în care aceasta le-a confirmat și recunoscut la rândul ei. În urma acestei discuții am stabilit de comun acord că vom divorța pe cale amiabilă în luna august 2020 după petrecerea de majorat a fiicei noastre” – a povestit Alin Oprea.

Alin Oprea spune că noua iubită este sufletul lui pereche

După ce ar fi lămurit situația cu privință la căsnicia sa, artistul spune că a reușit să-și deschidă sufletul și să iubească din nou: “Acesta a fost contextul în care după 25 de ani sufletul meu s-a deschis, în sfârșit, făcând posibilă întâlnirea cu sufletul meu pereche. Nu am căutat-o, nu am cunoscut-o, nu am așteptat-o. Dumnezeu a știut mai bine decât mine ce magie îmi pregătise, basmul nostru a început să se scrie din luna mai 2019, iar rândurile lui curg în continuare” – a adăugat el.

Deși s-a spus că Larisa Oprea a aflat de pe Facebook că soțul ei are o amantă, fostul solist al trupei Talisman susține că soția lui a aflat de la el de noua relație: “La scurt timp după începerea relației mele cu actuala iubită i-am destăinuit și soției acest fapt, cerându-i să înțeleagă și să accepte că am și eu dreptul la o viață privată și să păstreze discreția, la fel cum am procedat și eu. Am stabilit și acceptat de comun acord acest compromis până după majoratul fiicei noastre.

Ne-am înțeles asupra unui divorț discret și amiabil, la notariat, urmând să rămânem prieteni și să avem în continuare grijă de viitorul copiilor noștri. Relația mea era una discretă, dar nu secretă, toți cei din jurul nostru, prieteni, colaboratori și asociați, știind foarte bine acest lucru. Nu am ascuns această relație nici măcar de propriul ei frate, care o îndrăgea și era prieten cu iubita mea.”

Mulți au spus că Alin Oprea este cel care vrea să o scoată vinovată pe Larisa. Artistul susține însă că fosta lui soție a fost cea care a rupt pactul pe care-l făcuseră împreună: “Cu toate acestea, ea și-a încălcat înțelegerea astfel încât la data de 1 iulie 2020, după plecarea mea în turneu pe Litoral, a început un adevărat război pe toate planurile împotriva mea. Tot ceea ce a urmat s-a văzut foarte bine în presă, ajungându-se la un nivel de denigrare și de umilire ieșit din comun” – a mai dezvăluit cântărețul, potrivit Libertatea.ro.

