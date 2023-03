Alex Delea, Zanni, Elena Chiriac și Oana Ciocan au plecat la Survivor România. Cum au fost surprinși în aeroport

Alex Delea și Zanni, câștigătorii Survivor România 2022, respectiv 2021, Elena Chiriac și Oana Ciocan revin în Republica Dominicană, unde au trăit experiența vieții în timpul reality show-ului.

Și-au luat prin suprindere fanii atunci când au anunțat astăzi că sunt în aeroport și se întorc la Survivor, iar toți ochii sunt pe ei, pentru că aventura va fi la cote maxime în următoarele zile.

Alex Delea, Zanni, Elena Chiriac și Oana Ciocan au plecat la Survivor România 2023

„Au crezut că o provocare pe social media va rămâne acolo. Dar domnul Dan i-a invitat în Dominicană. Astăzi ei au plecat. Cine așteaptă să îi vadă în marea aventură?”, a fost mesajul postat pe contul de socializare de la Survivor România.

Alexandru Delea a câștigat 100.000 de euro

Alexandru Delea este câștigătorul SURVIVOR ROMÂNIA 2022 și al cecului de 100.000 de euro! Războinicul, devenit apoi Vultur, a reușit să depășească toate provocările sezonului și să ajungă la inimile celor de acasă, câștigând trofeul atât de mult dorit de către toți cei care s-au înscris în competiție.

El și-a încercat norocul și în stand- up după ce a obținut trofeul. „Nu m-am pregătit deloc la debut. Am avut emoții constructive și a ieșit bine. Dacă mă întrebi ce am vorbit pe scenă nici nu știu. A fost ceva foarte neașteptat, dar chiar mi-a ieșit. Știu doar că lumea a râs, m-a aplaudat, m-am simțit fenomenal. Mai merg. Îmi place mult să vorbesc, îmi place cu microfonul. Abia aștept să merg din nou”, a povestit Alex Delea pentru Ego. ro.

Concurentul Survivor România vrea să aducă fericirea pe chipurile oamenilor: „Din stand-up în niciun caz nu am cum să fac bani acum. Nici măcar nu m-am implicat ca să ajung la stadiul ăla”.

Provocările se întețesc la Survivor România

Dau tot ce au mai bun și speră să adune victorii. Le e dor de cei de acasă, dar încearcă să învingă orice gând care i-ar putea face să renunțe. Vor să ajungă cât mai departe și să demonstreze că au ceea ce le trebuie. Concurenții rămași în competiția Survivor România au început cea de-a unsprezecea săptămână a show-ului, iar Daniel Pavel le-a adus noi provocări și surprize la fiecare pas.

Dornici să-și ia revanșa pentru săptămâna trecută, Faimoșii au reușit să câștige primul joc al serii, cel de Captivitate și nici măcar nu au stat pe gânduri pentru a alege concurentul din echipa albastră: ”Nu ne vorbim și zicem în cor”. Numele lui Alin Chirilă s-a auzit imediat, așa că acesta s-a văzut nevoit să-și părăsescă tribul: ”Mă așteptam. Echipa mea, pe partea de băieți, este mai slabă fără mine”, a ținut el să menționeze.

Războinicii au învins în cea de-a doua luptă

În ciuda acestei declarații, Războinicii au demonstrat că sunt foarte motivați și au învins în cea de-a doua luptă, asigurându-și un Consiliu liniștit, fără nominalizări. ”Știu că putem fără Alin. Am văzut fetele cât de bine s-au simțit”, a declarat Andrei Krișan, trăgând cumva un semnal de alarmă asupra situației interne din echipă. Și fetele i-au dat dreptate, Moromete spunând că ”psihic, a fost mai bine fără el”.

Bianca și Remus s-au dovedit bine pregățiți

Între timp, Faimoșii s-au întrecut pentru Imunitatea personală, iar Bianca și Remus s-au dovedit a fi cei mai pregătiți de această dată. Astfel, la Consiliu, a fost momentul ca tribul să voteze, iar deciziile nu au fost lipsite de surprize: Ada și Kamara au fost nominalizați de întreaga echipă.

Aceștia vor intra la votul celor de acasă în această seară. După ce deja au dat primele semne că se pot descurca fără Alin, diseară, colegii lui vor continua să-i discute viitorul în competiție. Alexandra Ciomag nu se va feri și va admite:

”Nu mi-l mai doresc pe Alin”. De cealaltă parte, Faimoșii se pare că îl plac pe concurentul captiv, iar Ada va spune: ”Mă rog ca Războinicii să nu-l mai dorească pe Alin”.