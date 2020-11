În luna octombrie a anului trecut, vedeta a publicat o imagine adorabilă din copilărie. În descrierea respectivei fotografii, actrița a dezvăluit ce își dorea atunci să devină.

Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagine?

„Când eram mică voiam să mă fac PECOISTĂ 😂😂😂, adică lucrătoare la PECO, deoarece ador mirosul de benzină, motorină, gaz, neofalină, acetonă, etc … 😜😜😜

Mie mi-a ieșit să devin ȘEFĂ, ȘMEKERĂ, MAFIOATĂ ȘI DIVĂ”, a scris Oana Zăvoranu.

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

De curând, vedeta a fost acuzată că s-ar fi operat într-atât de mult încât este de nerecunoscut. La aceste acuzații, iată cum a răspuns:

„Spun pentru ultima oară. NU MI-AM FĂCUT NICIO OPERAȚIE ESTETICĂ. Am făcut doar niște tratamente foarte bune la un doctor care știe meserie, ok? Dacă îmi voi face, am să recunosc că doar nu dau în cap 😂😂😂”.

Actrița a fost dintotdeauna atentă la imaginea sa, acordând o foarte mare atenție îngrijirii personale și investind în sănătatea și frumusețea ei.

Lunar, Oana cheltuie 10.000 de euro pentru tratamentele respective, după cum a dezvăluit chiar ea.

„Sunt mai norocoasă. Noi arătăm mai bine decât arată generațiile de acum. Nu m-aș da pe una de 20 de ani …

Unul dintre secretele mele este că n-am fumat, n-am băut, nu m-am drogat niciodată. Nu țin dietă. (…)

Merg la tratamente faciale și corporale de trei ori pe săptămână. Pe lună, dau 10.000 de euro. Pe vopsit o dată pe săptămână, tratamente, creme.

Pielea, cu timpul, mai pierde din colagen și elasticitate. Trebuie să investești în tine.

E pielea afurisită pe mine. Nu se zbârcește”, declara Oana Zăvoranu în trecut, potrivit Spynews.ro.

Secretul fotografiilor din online nu sunt nici tratamentele, nici stilul sănătos de viață, ci mai degrabă filtrele.

Vedeta nu are nici pori, nici riduri, nici cearcăne în niciuna dintre imaginile din online. Găsiți fotografiile în GALERIA FOTO de mai sus!

În prezent, actrița este căsătorită cu Alex Ashraf. Cuplul s-a căsătorit în luna septembrie a anului 2016, într-o ceremonie intimă care a avut loc în Biserica Sfinții Apostoli din Capitală.

Oana și Alex formează un cuplu din anul 2012. Atât cununia civilă, cât și cea religioasă s-au desfășurat departe de ochii presei.

Acesta este al doilea mariaj al actriței. Din anul 2006 până în anul 2011, actrița a fost căsătorită cu artistul Pepe (Ionuț Pascu – 40 de ani).

Cântărețul este și el recăsătorit în prezent cu Raluca Pastramă, alături de care are două fiice superbe, Maria (7 ani) și Rosa (4 ani).

Foto: Instagram

Citește și:

Olimpia Melinte, noi detalii despre a doua sarcină: „Ar trebui să nasc în aprilie”

Cadoul inedit pe care Kanye West i l-a oferit lui Kim Kardashian de ziua ei

Karlie Kloss este însărcinată cu primul ei copil! În octombrie a aniversat doi ani de căsnicie

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro