Actrița Tara Reid din „American Pie” a împlinit 45 de ani! Cum arată acum?

Actrița Tara Reid împlinește luna aceasta 45 de ani. Tara este cel mai bine cunoscută datorită rolurilor Bunny Lebowski, din The Big Lebowski (1998), și Vicky, din filmele American Pie (1999), American Pie 2 (2001) și American Reunion (2012).

Deși destul de activă în mediul online, actrița publică deseori fotografii sau videoclipuri din filmele în care a jucat în trecut. Cel mai recent, cu ocazia sărbătorii de Halloween (31 octombrie), Tara a introdus un videoclip cu topul a 10 filme de groază în care a jucat.

Pe 24 octombrie, actrița a fost fotografiată de paparazzi participând la o petrecere privată în Beverly Hills. Tara nu a părut să respecte niciuna dintre restricțiile impuse de pandemia de coronavirus.

A fost surprinsă fără mască pe toată perioada respectivului eveniment și în compania unui bărbat alături de care nu a mai fost fotografiată până la acel moment.

Tara și-a început cariera la doar 6 ani, jucând în serialul Child’s Play. A apărut în peste 100 de reclame TV, iar debutul în film l-a făcut în anul 1987, în pelicula A Return to Salem’s Lot.

În adolescență a făcut parte și din distribuția serialului Saved by the Bell: The New Class. A mai apărut în producțiile:

Urban Legend (1998), Dr. T & the Women (2000), Josie and the Pussycats (2001), Van Wilder (2002), My Boss’s Daughter (2003) și Alone in the Dark (2005).

În anul 2005, actrița a avut propriul reality show numit Taradise, iar din 2013 până în 2018, Tara a jucat în peliculele Sharknado.

