Recent, în mediul online, Naomi Watts s-a filmat în costum de baie, aruncându-se în zăpadă. La cei 52 de ani ai săi, actrița are o siluetă impecabilă. În videoclip, Naomi este surprinsă purtând un costum de baie negru și aruncându-se într-o grămadă înaltă de zăpadă.

Actrița Naomi Watts s-a aruncat în zăpadă în costum de baie

Naomi a debutat ca actriță în drama australiană For Love Alone (1986), fiind apoi distribuită în serialele TV Hey Dad..! (1990), Brides of Christ (1991), Home and Away (1991) și în filmul Flirting (1991).

După mutarea din Australia în Statele Unite, lui Naomi i-a fost greu să se facă remarcată. Devine apreciată la nivel internațional abia după rolurile din thrillerul psihologic Mulholland Drive (2001) și din filmul horror The Ring (2002).

Actrița este recunoscută îndeosebi pentru roluri în producții dramatice precum 21 Grams (2003), The International (2009) și The Impossible (2012). Din 2005 până în 2016, Naomi a fost căsătorită cu actorul Liev Schreiber, alături de care are doi fii.

„În urma ultimelor luni, am ajuns la concluzia că cel mai bine pentru familia noastră ar fi să ne separăm”, mărturiseau Naomi și Liev în 2016. „Cu iubire, respect și prietenie în suflet ne creștem copiii împreună, explorând această nouă fază a relației noastre.

Cu toate că apreciem curiozitatea și susținerea voastră, cerem presei să țină cont că avem copii și să ne respecte dreptul la intimitate”, au încheiat. Fiii perechii, Sasha și Kai, sunt acum în vârstă de 13 și, respectiv, 12 ani.

În prezent, actrița formează un cuplu cu actorul Billy Crudup (52 de ani). Perechea s-a cunoscut în anul 2017, filmând serialul Gypsy, produs de Netflix. Fotografii cu perechea găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

