Actorul Michael Sleggs suferă de cancer în fază terminală

Vedeta a dat terbilile vești pe Facebook, săptămâna trecută, unde a precizat că vrea să își petreacă ultimele zile acasă, alături de familia sa.

Michael este cunoscut pentru rolul Michael „Slugs” Slugette în comedia BBC 3 „This Country” și este bun prieten cu creatorii show-ului, Charlie și Daidy May Cooper.

Personajul acestuia, care a apărut în șapte episoade ale serialului, de asemenea se lupta cu cancerul în fază terminală.

„Bună prieteni, după cum mulți probabil știți am petrecut mult timp în spital în ultimele luni. Această ultimă dată mi s-a spus că ajung la sfârșit și nu rămân fără opțiuni așa că m-au trimis acasă în îngrijire paliativă pentru a-mi petrece ultimele zile acasă. Nu mi s-a spus exact cât mai am de trăit dar deteriorarea s-a produs rapid. Am dormit mult și aproape am intrat în comă zilele trecute după ce am luat din greșeală o supradoză de morfină. Oricu, după cum vă imaginați acesta nu este modul ideal în care mi-am dorit să se întâmple lucrurile iar familia mea se luptă cu durerea”, a scris actorul pe rețeaua de socializare.

„Vreau doar să vă spun că îi iubesc pe toți cei care citesc acest status atât de mult, toți ați fost uimitori, buni, persoane cu suflet mare care mi-au atins viața în moduri atât de unice și incredibile. Îmi cer scuze că acest status este atât de mare dar nu toată lumea are oportunitatea de a spune adio, așa că suportați-mă”, a mai scris Michael Sleggs.

El a dezvăluit că credința l-a ajutat să accepte diagnosticul.

„Dacă vă întrebați de ce nu par speriat de această situație. Inițial am fost, dar, cum se întâmplă de obicei pe timp de criză, m-am întors la Dumnezeu și la credința creștină. Citesc zilnic Biblia, ascult cântece creștine și predici și mi-au schimbat total gândirea spre pace și recunoștință”, a continuat el.

„Băieți, indiferent de problemele medicale, am fost binecuvântat cu cea mai bună viață și cei mai buni prieteni și în afară d efaptul că nu am urmat căile lui Dumnezeu mai devreme nu am niciun regret. Dacă încă nu îl cunoașteți de Iisus, singura mea speranță este să ajungeți să Îl cunoașteți înainte să ajungeți în starea mea. Vă va zgudui lumea în cel mai bun mod posibil”, a încheiat actorul postarea.

Michael a mai suferit de cancer și de insuficiență cardiacă, dar și-a păstrat suferințele departe de ochii lumii. Recent a început să își țină la curent fanii de pe Instagram cu lupta sa cu cancerul, iar pe 1 martie a scris: „Cred că încep să rămân fără viață”.

Sursă foto: Instagram