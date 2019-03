Vacanța de Paște 2019. Top 6 destinații românești

Vacanța de Paște 2019 va avea 4 zile libere, din 26 aprilie, când este Vinerea Marea, până în 29 aprilie. Bugetarii ar putea avea parte de o vacanță prelungită, dat fiind faptul că distanța până la 1 Mai este de doar o zi. Dacă vreți să celebrați Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului alături de familie și prieteni în țară, iată câteva destinații de vacanță sau zone în care vă veți simți de minune, conform A1.

Vacanța de Paște 2019 în Zona Maramureșului

Faimos pentru păstrarea datinelor strămoșești, ținutul Maramureșului este locul ideal pentru o vacanță în stil românesc. Departe de tumultul marilor orașe, bucuria sărbătorilor religioase a rămas intactă și te vei simți ca într-o mare familie. Localnicii, îmbrăcați în straie populare, păstrează cu sfințenie tradițiile din moși-strămoși, iar voia bună este la ea acasă.

Încondeierea ouălor este un obicei pe care marmureșenii l-au ridicat la rang de artă. De asemenea, în prima zi de Paști, aceștia se spală pe față cu „apă neîncepută”, adică apă neatinsă după scoaterea din fântână, în care se pune un ban de argint, un fir de busuioc și un ou. Dimineața devreme, copiii merg la prieteni și la vecini să anunțe Învierea Domnului, iar gazda îi întâmpină cu ouă încondeiate.

Aceleași vechi obiceiuri se păstrează la fel de bine și în ținutul Bucovinei, o altă destinație pe care ți-o recomandăm cu încredere dacă vrei să petreci o vacanță de Paști 2019 autentic românească. Poți participa și la Festivalul Ouălor Încondeiate, un eveniment ce are loc an de an la Ciocănești.

Vacanța de Paște 2019 în Zona Transilvaniei

Rămânem în zona vacanțelor din mediul rural și vă propunem două destinații în care natura poate fi admirată în toată frumusețea ei fără seamăn. În mod sigur și Prințul Charles al Marii Britanii ar spune la fel din moment ce și-a cumpărat proprietăți în acest ținut. Una dintre destinații este Viscri, un sat săsesc în care tradițiile, portul și arhitectura se păstrează de sute de ani.

Zona a căpătat popularitate de când moștenitorul coroanei britanice și-a arătat interesul pentru ea, iar acum este o veritabilă atracție turistică pentru vizitatori din întreaga lume. Pe lângă preparatele tradiționale românești gătite de gazdele amabile din produse bio, aici găsești și faimoasa dulceață de Viscri, pe care sătenii o vând la Paris pe sute de euro. Dacă ajungi aici, trebuie să vizitezi și biserica fortificată, o bijuterie din secolul al XIII-lea.



Sau poți merge în Covasna, în ținutul Zălanului, unde povestea satului românesc este la fel de frumoasă. Liniștea desăvârșită și produsele locale fără conservanți sunt cartea de vizită a acestui loc căutat chiar și de străini. De asemenea, în județul Covasna te poți bucura de varietatea de resurse a apelor minerale.

Vacanța de Paște 2019 pe Valea Șomuzului

În ținutul din nordul Moldovei, viața satului, cu tradițiile și obiceiurile ei, pare parcă desprinsă din cărțile cu povești. În comuna Baia, prima capitală a Moldovei, oamenii se îmbracă în costume populare atunci când merg la biserică, femeile încă mai țes la război covoare cânepă și de lână. Localnicii se bucură să primească oaspeți și îți pun pe masă tot ce au mai bun. Te vei bucura de o limba română arhaică și povești de viață ce îți vor rămâne întipărite în minte pentru toată viața, conform psychologies.ro.

Vacanța de Paște 2019 la Sovata

Dacă vrei să te răsfeți în vacanța de Paște 2019, îți recomandăm Sovata. Cu un aer necontaminat de poluarea care acoperă de obicei orașele, stațiunea are un veritabil efect de somnifer. Pe lângă odihnă, te poți bucura de o experiență la SPA extrem de relaxantă sau de o cură de detoxifiere energizantă. De la masajele cu tot felul de uleiuri aromatice, la băile cu lapte si miere după care rămâi cu pielea fină ca de bebeluș, la tratamentele cu nămol sapropelic din Lacul Ursu și bazinele cu apă sărată, Sovata este un paradis al sănătății fizice. Plimbările prin pădurea ce înconjoară lacul sunt, de asemenea, terapie pentru minte și suflet.

Vacanța de Paște 2019 la Poiana Mărului

Dacă vreți să respirați cel mai curat aer din Europa, atunci mergeți la Poiana Mărului, bijuteria Banatului. Numită de localnici mica Elveție, stațiunea este un colț de rai în inima munților Munții Țarcu, la 500 de metri altitudine. Dacă alegi să îți petreci vacanța de Paști 2019 aici, trebuie să știi că te poți bucura de multe activități montane, această stațiune fiind și un important nod de trasee turistice. Peisajul este magnific, la fel și susurul apelor limpezi.

Vacanța de Paște 2019 în Vama Veche

Cum ziua de 1 Mai este foarte aproape de vacanța de Paști 2019, poți petrece câteva zile la malul mării. Mai puțin convențională pentru sărbătorile pascale, dar cu mult potențial de distracție și voie bună. Atmosfera boemă din Vamă te va cuceri, iar faimoasele focuri de tabără ce străbat întunericul de pe plajă și strâng laolaltă cunoscuți și necunoscuți, vor fi cu siguranță o experiență interesantă. Pentru îndrăgostiții care vor să asculte valurile, în fundalul baladelor rock cântate la chitară de turiști, aceasta poate fi destinația ideală. Răsăritul soarelui din valurile mării, în acordurile celebrului Bolero al lui Ravel, este un moment demn de consemnat în amintirile tale.

