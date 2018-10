Un român, martorul unui accident cumplit în Franța: „Nu îmi venea să cred ce am trăit”

Petru Melinte, un șofer de tir în vârstă de 36 de ani, stabilit în Spania, se întrepta către Belgia când, pe o autostradă din nordul Franței, a fost martor la scene desprinse parcă dintr-un film de groază, conform observator.tv.

Bărbatul a văzut cum un tir s-a răsturnat peste parapetul despărțitor al autostrăzii și a lovit un autoturism marca Fiat 500, aflat pe celălalt sens de mers. În mașina accidentată se aflau o femeie în vârstă de 36 de ani și cei doi copii ai ei, un băiat de 11 ani și o fetiță de 9 ani.

Românul a salvat o fetiță de 9 ani

Petru a fost primul care a ajuns la mașina răsturnată, apoi i s-au alăturat și alți șoferi, încercând cu toții să ajute victimele blocate în interior.

„Fiat-ul a trecut pe lângă mine, ne-a depăşit. Apoi am auzit o bubuitură şi am apăsat frâna. Mi-am pus vesta şi m-am dat jos. Am văzut că şoferul de camion era ok, s-a dat jos singur din cabină. Am mers la maşina mică, nu mişca nimic, am zis gata, o nenorocire, m-am aşteptat la ce e mai rău. Atunci am auzit glasul copilului. Plângea şi spunea continu mama, mama, mama… Mi s-au înmuiat picioarele, m-am gândit la copilul meu, am şi eu o fetiţă de 14 ani. Atunci m-a luat plânsul”, a declarat Petre Melinte pentru sursa citată.

Acesta a luat fetița de mână și a scos-o din mașină: „Am rămas şocat, pentru că era ok, nu avea răni, nu sângera, era bine” și-a amintit bărbatul.

După ce micuța de 9 ani a fost preluată de un alt șofer, Petru a continuat să cerceteze mașina, în încercarea de a ajuta și celelalte victime.

„Am văzut un blug albastru, un picior, nu mişca. Am vrut să intrăm prin portbagaj, dar am realizat că mişcăm maşina prea tare şi nu ştiam ce răni puteam provoca şoferului. Am reuşit să rupem portiera şi am văzut atunci că era o doamnă la volan. Se mişca, încerca să iasă din maşină. A ieşit doamna, apoi am reuşit să scoatem şi băieţelul care era lângă ea, în faţă” a mai spus Petru.

După ce s-a asigurat că atât femeia, cât și cei doi copii sunt în siguranță și nu au suferit răni grave, Petru Melinte și-a continuat drumul.

Citește și:

Vremea 31 octombrie 2018. Temperaturi de vară și cer senin

România are un sistem de alertare premiat la nivel european. De ce nu este folosit în caz de cutremur

Sursă foto: Observatorul.tv