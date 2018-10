Un pachet suspect a fost găsit în restaurantul lui Robert De Niro din New York

Joi dimineață, un pachet suspect a fost găsit în restaurantul din New York al lui Robert de Niro. Reprezentanții Departamentului de Poliție din New York au transmis că restaurantul era gol în momentul în care pachetul suspect a fost livrat. Potrivit autorităților, pachetul este similar celor trimise în ultimele zile la redacția CNN și oficialilor democrați. Dacă incidentele ar avea vreo legătură, pachetul primit de Robert de Niro ar fi unul dintre dispozitivele explozive trimise unui critic al președintelui american Donald Trump. Incidentele au avut loc în mai multe locații din New York, Washington DC și Florida, au anunțat reprezentanții Serviciilor Secrete.

Robert de Niro este un susținător al lui Hillary Clinton

Robert de Niro, susţinător al lui Hillary Clinton în cadrul alegerilor din 2016, l-a criticat în mai multe rânduri pe Donald Trump, numindu-l „un dezastru naţional”. Seria de alerte au început luni, când un dispozitiv explozibil a fost trimis la reședința lui George Soroș din New York, ulterior au mai fost depistate dispozitive la casa președintelui Bil Clinton și a soției acestuia, fostul secretar de Stat Hilary Clinton, la biroul fostului președinte Barack Obama și la redacția postului CNN (pachet care îl viza pe John Brennan, fost director CIA). Conform informațiilor transmise de FBI, printre persoanele vizate de pachete suspecte se numără și Eric Holder, fost procuror general și congresmanul democrat Maxine Waters.

Citește și: „Robert de Niro l-a înjurat pe Donald Trump în direct la TV. Publicul a fost în delir”

„Donald Trump răspunde la jignirile lui Robert de Niro: „Trezește-te, amețitule!”

Sursă foto: Hepta.ro