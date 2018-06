Donald Trump răspunde la jignirile lui Robert de Niro: “Trezește-te, amețitule!” a scris președintele american pe o rețea de socializare. Acesta a pus la îndoială și inteligența actorului.

Donald Trump a răspuns la jignirile pe care Robert de Niro i le-a adus în cadrul Galei Premiilor Tony. Invitat să țină un discurs de prezentare înainte ca muzicianului Bruce Springsteen să primească un trofeu onorific, actorul a încheiat monologul printr-o serie de înjurături la adresa președintelui SUA, în aplauzele publicului.

Prezent la Toronto pentru inaugurarea restaurantului său, De Niro nu a ratat ocazia de a-și manifesta încă o dată nemulțumirea față de Trump. Acesta a și-a cerut scuze în fața publicului pentru “comportamentul idiot” al președintelui la cel de-al 44-lea Summit G7, desfăşurat în Quebec, Canada.

“”Vreau doar să îmi cer scuze pentru comportamentul idiot al preşedintelui meu. Este o ruşine. Îi cer scuze lui Justin Trudeau şi celorlalţi lideri ai G7”, a declarat actorul, susținut cu aplauze, scrie news.ro.

Donald Trump și-a exprimat părerea legată de atacurile verbale ale actorului pe Twitter. Președintele american a publicat două mesaje în care se apară și pune la îndoială inteligența lui De Niro: “Robert de Niro, un individ cu un IQ foarte mic, a primit multe lovituri în cap în film de la boxeuri adevăraţi. L-am urmărit noaptea trecută şi cred cu adevărat că era bătut în cap. Cred că nu realizează că economia este la cel mai bun nivel la care a fost vreodată, cu cele mai multe locuri de muncă şi cu multe companii care investesc în ţara noastră.”

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t…

