Ultimul act de caritate al profesorului Stephen Hawking a fost dezvăluit de o organizație caritabilă care ajută oamenii fără adăpost și pe cei înfometați. În timpul funeraliilor sale, în cealaltă parte a orașului avea loc o masă festivă de Paște pentru nevoiași, plătită chiar de fizician.

Pe mesele oamenilor a fost pus câte un card semnat „familia Hawking”. Pe acesta a fost specificat faptul că cele trei feluri de mâncare sunt un „cadou de la Stephen”, notează Daily Mail.

Organizatorii evenimentului au afirmat că au „ținut un toast în onoarea lui Stephen Hawking înainte de a servi masa”.

We’re so grateful to the Hawking family for their generous donation so we could give our guests an extra special #Easter meal yesterday. We had a little cheer in honour of #StephenHawking before tucking in. #Cambridge #community #lovefoodhatewaste #alltogether pic.twitter.com/ali61X06iE

— FoodCycle Cambridge (@FoodCycleCamb) April 1, 2018