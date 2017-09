Tudor Chirilă: “Mi s-a părut că există o conexiune specială între public și concurenții mei”

Vinerea aceasta, de la 20:30, Tudor, Smiley, Lori si Despot încep fascinanta călătorie pentru marele trofeu și sunt gata de un spectacol formidabil. Am stat de vorbă cu Tudor despre experienta lui de antrenor „Vocea României”.

Începe un nou sezon Vocea României. Ce va aduce nou, pentru tine, ca antrenor?

Un alt antrenor, în primul rând, Adi Despot. Mă bucur că a venit în acest show, neuitând în continuare contribuția frumoasă a lui Marius Moga la cele 3 ediții de Vocea României la care am participat. Sosirea unui antrenor e ca un efect de domino, schimbă lucrurile în toate departamentele show-ului. Vom vedea cum se vor schimba unele, cum vor reacționa ceilalți antrenori, dacă se vor schimba lucruri în alegerea pieselor și așa mai departe.

Concurenţii din echipa ta au câştigat de mai multe ori finala. Care e secretul?

Nu e niciun secret. Era bine dacă era unul, că aveam asigurate victoriile de acum înainte la nesfârșit. Dar nefiind niciun fel de secret, mergem înainte și încercăm să ne facem treaba. Cred că singurul secret a fost că în fiecare sezon ne-am făcut treaba – am muncit mult cu toți concurenții și am avut grijă să fim pregătiți de fiecare dată și să cântăm bine.

Ce te impresionează cel mai mult la un concurent, ce anume face diferența între ei – talentul, perseverența, imaginea? Cât de mult contează talentul și cât restul?

Emoția. Talentul e emoție și abilitatea de a o exprima. Eu merg pe emoție anul acesta și, de fapt, în fiecare an. Tibi Albu n-ar fi putut să câștige Vocea României dacă nu ar fi transmis emoție, dacă nu ar fi stârnit emoție. Eu sper să reușesc să-i fac pe concurentii mei sa se conecteze cu publicul așa cum s-a întâmplat în fiecare an. Mi s-a părut că există o conexiune specială între public și concurenții mei. Poate că a fost doar o părere și n-au fost mai conectați decât cei ai altor echipe, dar mie mi s-a părut cumva că publicul mereu a fost parte din echipa noastră, la Vocea României. Cred în energia care vine dinspre public chiar daca ne despart zeci, sute sau mii de kilometri. Vine ceva comun, unitar din partea publicului și am vrut tot timpul să-i învăț pe concurenți să perceapă cum trebuie aceasta energie si sa înțeleagă că nu sunt deloc singuri în concursul ăsta si nu cântă în fața unui platou, ci în fața unei țări întregi și să simtă țara aia, să o accepte, chiar dacă poate sună demagogic. Dar, de fapt, despre asta e vorba: să simți că la capătul liniei e cineva, că nu cânți în gol.

Foto: PR