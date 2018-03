Buna Vestire este o sărbătoare creștină care se prăznuiește în fiecare an pe data de 25 martie. Sărbătoarea este cunoscută în mod popular și după denumirea de Blagoveștenii, Zamislirea Domnului sau Ziua Cucului și este încărcată de tradiții și superstiții.

Buna Vestire cade întotdeauna în postul Paștelui, iar anul acesta se va sărbători în ziua de duminică. Este zi cu dezlegare la Pește, de altfel, fiind prima zi din lungul post de 40 de zile în care să mănâncă pește, a doua zi fiind de Florii.

Ce semnifică Buna Vestire?

Buna Vestire simbolizează momentul în care Arhanghelul Gavril a anunţat-o pe Fecioara Maria că va da naştere Mântuitorului Iisus Hristos. Buna Vestire este sărbătorită deopotrivă de creștini și catolici, cu singura diferență că Biserica Ortodoxă consideră că vestea cea bună a sosit la Biserica Ortodoxă Grecească a Bunei Vestiri, iar catolicii susțin că evenimentul s-a petrecut la Bazilica Bunei Vestiri.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire: Cântecul Cucului

Tradiția cea mai cunoscută de Buna Vestire este legată de cântecul cucului. Se spune că în această zi sfântă cântă cucul pentru prima oară în an și este de bun augur să-l auzim. De asemenea, dacă numarăm de câte ori își cântă numele, vom afla câți ani mai avem de trăit sau, conform altor tradiții și obiceiuri, dacă persoana care-l aude este necăsătorită, cântatul cucului semnifică câți ani mai are până va ajunge la altar. Pe de altă parte, se spune că este semn rău să auzim cucul cântând și să avem stomacul gol. În popor se spune că acea persoană are moartea aproape. În anumite zone ale țării, craca pe care a cântat cucul se rupe și se pune în scăldătoarea fetelor nemăritate pentru a facilita întâlnirea alesului.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire pentru belșug și bogăție

În Bucovina este ziua când se pune cloșca pe ouă pentru că puii ieșiți din aceste oua se crede că sunt voinici și sănătoși. De asemenea, gospodarii iau un topor și amenință pomii din curte că dacă nu fac roade sunt tăiați, iar apoi îi stropesc cu țuică, pălincă sau altă băutura alcoolică provenită din fructele acestora, pentru a-i cinsti. De asemenea, pescarii nu trebuie să arunce mămăligă în apă astăzi pentru că peștii vor muri. În Maramureș se sărbătorește Noaptea Focurilor, ritual care implică adunarea tuturor gunoaielor și lucrurilor nefolositoare din curte și arderea acestora la ceas de seară, pentru a face loc altora noi.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire pentru sănătate

Un obicei mai vechi și din ce în ce mai puțin respectat spune ca de Buna Vestire să se pună în pragul casei sare și pâine pentru hrana îngerilor. Tradiția cere ca de Buna Vestire să se mânânce pește pentru a fi sănătos tot anul. De asemenea, pentru a te feri de boli și necazuri, de Buna Vestire nu trebuie să muncești, nu trebuie să te cerți cu nimeni și nici să ții supărare. Este o zi a veseliei și trebuie să ne bucurăm pentru vestea că Fiul lui Dumnezeu se coboară pe Pământ. Pe de altă parte, pentru sănătatea animalelor și a recoltelor din grădină și pentru protecția de insecte, șerpi și omizi este bine să se tămâieze curtea și grajdurile.

Citește și – Ții post? Atenție la acest aliment! Este extrem de periculos

Citește și – Mierea este un aliment de post? Iată argumentele pro și contra

Sursă foto: Libertatea