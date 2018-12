O noapte ca un pact mut între oameni din toată lumea. O etapă care se încheie și una care abia începe, la o secundă distanță una de alta. Și multă speranță că va fi mai frumos, mai bine, că vom realiza mai multe și ne vom împlini dorințele. Pentru a începe cu dreptul noul an, iată ce tradiții de Revelion e bine să urmezi.

Tradiții de Revelion

Pentru că fiecare dintre noi vrem ca noul an să ne aducă numai lucruri bune, nu trebuie să ne bazăm doar pe întâmplare sau pe legea atracției, ci să facem ceva concret pentru noi, cum ar fi să urmăm câteva tradiții de Revelion.

Se spune că nu este bine să agăți pe perete calendarul noului an înainte ca acesta să înceapă.

Pentru a-ți merge bine, nu trebuie să intri cu datorii în noul an sau să dai bani pe 1 ianuarie. Altfel, poți avea probleme cu banii pe parcursul întregului an.

La cumpăna dintre ani, dacă îți pui o dorință, aceasta se va împlini. Regula de bază este să nu o dezvălui nimănui. De asemenea, este bine să aprinzi o candelă pe care să o lași să ardă până dimineață, pentru ca anul ce urmează să fie luminos.

An de an, în preajma Revelionului, sunetul petardelor și al pocnitorilor ne face să tresărim, iar la miezul nopții pornesc spre cer numeroase artificii. Această tradiție își are rădăcinile într-un obicei din străbuni, când oamenii credeau că spiritele malefice se sperie de lumină și de zgomotele puternice. Aceștia trosneau din bici pentru a le alunga din anul care urma.

Probabil știi deja că printre tradițiile de Revelion este și obiceiul de a purta ceva roșu. Această culoare nu doar că îți aduce noroc, dar te protejează și ea de spiritele rele. La petrecere ar trebui să porți haine colorate pentru a atrage energiile pozitive.

E bine să lași ușile și geamurile deschise câteva minute după miezul nopții pentru a elibera energiile negative din casă și a lăsa noul an să intre.

Una dintre cele mai importante tradiții de Revelion este legată de faptul că nu trebuie să dormi. Se spune că în caz contrar vei avea o stare de somnolență tot anul viitor.

Tradiții de Revelion pentru a avea noroc

Pentru a avea noroc în noul an, este bine ca numărătoarea inversă să te prindă cu bani în buzunar. Conform tradiției, pentru a nu atrage ghinionul asupra ta, prima persoană care trebuie să îți treacă pragul casei după 12 noaptea trebuie să fie un bărbat și dacă se poate, brunet. Pentru noroc de bani se spune că este bine să mănânci struguri, smochine sau stafide.

Un obicei străvechi care se mai păstrează încă la sate este mersul cu Pluguşorul, cu Ursul şi cu Sorcova, pentru a le ura gospodarilor belşug şi sănătate. Pentru casa al cărei prag nu a fost călcat de colindători este semn rău în noul an, conform Libertatea.ro.

Pentru a avea noroc și fericire în noul an, nu te certa cu nimeni și nu plânge, pentru că așa va fi tot anul. De asemenea, ai grijă pe ce obiect pui mâna imediat după miezul nopții pentru că va fi cel mai important pentru tine pe parcursul întregului an. De exemplu, dacă ții de mână persoana iubită, vei avea parte de dragoste tot anul. Dacă ții bani în mână, nu vei duce lipsă de ei. Mulți dintre noi începem anul cu un pahar în mână, ceea ce înseamnă că vom avea un an vesel.

Pe 31 decembrie și 1 ianuarie nu este bine să arunci nimic din casă, pentru că se consideră că îți alungi norocul.

Dacă ți-ai petrecut noaptea de Revelion la restaurant, probabil ai observat că din meniu nu lipsește peștele. Atunci când te strecori printre obstacole cu agilitatea unui pește, nou an va fi cu siguranță unul care nu îți va ridica prea mari probleme. În Germania, mesenii iau acasă șira peștelui, ca să aibă noroc de bani în noul an.

Una dintre cele mai frumoase tradiții de sărbători este sărutatul sub vâsc sau „creanga de aur“, așa cum mai este cunoscut. Acesta este un simbol magic și este considerat o plantă cu proprietăți tămăduitoare. Se consideră că îndrăgostiții care se sărută sub vâsc vor avea trăinicie în dragoste. În spatele acestui obicei stă o legendă scandinavă.

Tradiții de Revelion în alte țări

Termenul de „revelion” a fost preluat în toată lumea de la francezi. În noaptea dintre ani se organizează ospeţe numite Reveillon de Saint Sylvestre. Cu această ocazie, tinerii merg la petreceri somptuoase şi beau multă şampanie, conform Mediafax.

Nu doar românii au tradiții de Revelion. În toată lumea, noaptea dintre ani are o semnificație aparte. În unele zone din Belgia, oamenii mănâncă un preparat pe bază de varză murată și cârnați, având sub farfurie, în buzunare sau în mână câte o monedă, ca să aibă bani întregul an.

În America Latină, pe lângă culoarea roșie care aduce noroc în dragoste, se poartă și galbenul. Se spune că această culoare atrage belușugul.

În Danemarca, oamenii au obiceiul de a sparge farfurii la ușile prietenilor. Cei care au cele mai multe cioburi în fața ușii sunt considerați a fi cei mai norocoși în anul nou.

Pentru femeile nemăritate, noaptea de Anul Nou este un bun prilej pentru a afla dacă va avea noroc în dragoste și se va căsători. În Belarus există o tradiție conform căreia tinerele ţin în mână câteva boabe de porumb, cu care ademenesc un cocoş. Fata căreia îi dă târcoale cocoşul, se va căsători în anul următor. În Irlanda, în noapte dintre ani, fetele tinere îți pun vâsc sub pernă pentru a-și găsi adevărata dragoste.

Filipinezii cred că forma rotundă atrage monedele și prosperitatea, motiv pentru care o folosesc pentru a prepara mâncare și se îmbracă în haine cu buline.

Japonezii se pregătesc din timp pentru trecerea dintre ani. Aceștia își curăță casele, își plătesc datoriile și își rezolvă toate conflictele cu oamenii din jur, pentru a intra cu dreptul în noul an. De asemenea, aceștia își scriu pe hârtie dorințele, iar copiii primesc cadouri cu bani înăuntru.

Peste tot în lume se organizează petreceri, pe străzi, în restaurante sau în case, se fac ceremonii de îngropare a vechiului an, se folosesc simboluri în funcție de zonă și veselia este cuvântul care descrie atmosfera generală.

