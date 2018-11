Ozana Barabancea iubește tradițiile. Artista este pasionată de ii și… busuioc

Ozana Barabancea, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit numărul impresionant de ii pe care le are și de care este foarte mândră: „Aș putea să fac o expoziție cu iile mele. Am peste 100 de ii tradiționale, foarte vechi, în care am investit foarte mult timp și bani. Mi-am adunat ii din toate zonele țării. Eu o iubesc foarte mult pe Regina Maria. Vrei să-ți spun un secret: am aflat că se află în colecțiile mele o ie care a aparținut Prințesei Ileana, (…) Muzeografa de la Balcic mi-a spus” , – a dezvăluit Ozana Barabancea la CulTOUR.

Ozana Barabancea a recunoscut că urmează o tradiție, mai corect spus, este adepta unui obicei vechi, astfel că îndrăgitei artiste nu-i lipsește niciodată busuiocul: „Port cu mine o bucățică de busuioc. Ideea este să fie pe piele, le pun și copiilor în ghiozdan. Busuiocul este singurul element care face legătura între viața terestră și Rai” – a explicat Ozana Barabancea.

