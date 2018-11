Dana Nălbaru a povestit cum a adoptat fetița: „Am accesat lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni”

Dana Nălbaru, în vârstă de 42 de ani, fosta componentă a trupei Hi-Q, a dezvăluit detalii despre procesul de adopție și a povestit care au fost criteriile pe baza cărora și-au ales fetița: „Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o şi în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi şi a rămas. A fost emoţionantă pentru fiecare dintre noi, însă pentru ea cel mai mult. La momentul respectiv nu mi-am dat seama, dar a fost extrem de emoţionată şi disperată să vină cu noi. A fost fain – era pieptănată, avea o rochiţă roz, se bâţâia, dansa. E foarte drăguţă Roxana. Şi e foarte puternică, mult mai puternică decât orice om am cunoscut vreodată… Am încredere că împreună cu Dragoş o să reuşim să o pregătim pentru viaţă. Ea a făcut nişte progrese extraordinare. Are 6 ani, a trecut prin nişte lucruri foarte grele. O admir pentru cum este şi pentru tăria pe care o are. Acum merge la şcoală, şi-a făcut prieteni, e pe un drum extraordinar de bun. Chiar suntem mândri de ea”, – a povestit Dana Nălbaru pentru adevărul.ro.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, 41 de ani, și-au dorit dintotdeauna să facă acest pas și cu multă voință și dorință au reușit să aducă bucuria pe chipul unui copil. Întrebată despre motivul ce a determinat-o să adopte, Dana Nălbaru a spus: „Pentru că ne-am dorit, în primul rând. A fost o dorinţă veche, dinainte de a-l avea pe Kadri. Ne-am dorit să facem un real bine. Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta”.

Citește și – Andreea Mantea, nevoită să-și ducă băiețelul la grădiniță în Turcia

Citește și – Fuego are la bază o meserie absolut neașteptată pe care nu o mai poate practica

Sursă foto: Instagram