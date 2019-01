Teo Trandafir nu e pregătită pentru momentul în care fiica ei, Maia, va ieși la întâlniri și va avea un iubit

Teo Trandafir (50 ani) are o relație foarte bună cu fiica ei, Maia (15 ani), însă nu e pregătită încă de momentul în care adolescenta va ieși la întâlniri ori va avea un iubit.



În ciuda faptului că tinerii din ziua de azi au relații de la vârste din ce în ce mai fragede, Teo spune că are încredere totală în Maia, dar nu crede că a venit încă momentul să vorbească despre asta cu ea, pentru că școala este prioritară, la această vârstă. „Sunt convinsă că alegerile Maiei vor fi cele corecte și sunt convinsă că o să-mi placă foarte mult băiatul pe care o să-l aducă acasă. Deocamdată, Maia are alte priorități, dar va veni și ziua aceea”, a spus vedeta TV, conform Libertatea.ro

Teo și fiica ei sunt cele mai bune prietene

Deși o țară întreagă știe că Maia este fiica adoptivă a lui Teo, toată lumea știe cât de mult și-a dorit prezentatoarea TV un copil și cât de mult o iubește pe fetița ei. Teo nu numai că vorbește deschis, de fiecare dată, despre relația pe care o are cu Maia, dar cele două se și fotografiază mereu împreună, semn că sunt cu adevărat cele mai bune prietene.

Maia, fiica lui Teo Trandafir, e o elevă foarte bună

Teo a vorbit în nenumărate rânduri despre fiica ei și de fiecare dată a declarat că este extrem de mândră de Maia. Adolescenta este o elevă foarte bună, așa cum era și de așteptat, având în vedere că mama lui Teo e profesoară, drept urmare probabil că s-a implicat, la rândul ei, în educația micuței.