Teo Trandafir, despre deziluziile trăite în dragoste: “Am suferit ca un animal, nu m-am ridicat de pe podele”

Teo Trandafir este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, însă puțini știu că în spatele zâmbetului și umorului său magnetic se află multe momente de durere.

Teo Trandafir și-a deschis sufletul și a povestit într-un interviu acordat pentru adevărul.ro despre momentele grele pe care le-a trăit de-a lungul timpului, dar și despre suferințele trăite din dragoste: “Am suferit ca un animal, am suferit cumplit, am suferit de nu m-am ridicat de pe podele. A fost ceva înspăimântător. Nu am spus niciodată nimic pentru că mi se pare oribil ca bărbatul care te-a rănit sau pe care l-ai rănit să ştie că tu suferi. El trebuie să-şi trăiască suferinţa lui, nu să i-o pui în braţe şi pe a ta. Pentru că se trezeşte în postura de dublă victimă. Şi am tăcut ca mormântul. Nu am trimis SMS-uri, nu sunt genul care să facă asta” – a declarat Teo Trandafir pentru sursa citată.

Totodată, Teo a vorbit și despre perioada în care a stat departe de televiziune: “Televiziunea are o parte bună şi o parte proastă. Partea bună este cea evidentă: că apari la TV, că-ţi faci treaba şi îţi iei banii. Partea proastă este cea în care te hăituiesc paparazzi ca pe un câine prin boscheţi. Dacă renunţi la televiziune, rămâi cu partea proastă. În acea perioadă am fost şi săracă, şi hăituită de paparazzi prin boscheţi. „Iată în ce hal a ieşit vedeta“. Eram săracă rău, rău. Cum voiau să ies? Nişte oameni care nu au înţeles nimic. Dar e treaba lor. Ei se justifică spunând că-şi câştigă astfel existenţa. Când am divorţat s-au mutat în faţa casei mele, la propriu, cu băgăjele, cu apă, îşi împărţeau unul altuia mâncare şi eu sufeream în casă îngrozitor. N-am putut să o scot pe fiică-mea din casă o săptămână. Cretinii spun că trebuie să-ţi asumi. Nu trebuie să-ţi asumi. Eu, de exemplu, dacă trebuie să merg pe stradă cu un bărbat, care arată măcar de departe ca un om, e clar că este: iubitul secret, bărbatul misterios, câteodată se întâmplă să fie câte 2-3. Dacă vine unul să mă ajute să-mi pun motorină-n rezervor, nu înseamnă că după îmi pune şi „mo-to-ri-nă-n re-zer-vor„”, – a explicat Teo Trandafir pentru sursa citată.

Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a trecut prin două divorțuri, cel de-al doilea mariaj, cu rugby-istul Constantin Iosef, finalizându-se în 2012. Teo este mămica unei fetițe înfiate pe nume Maia, în vârstă de 14 ani.

Citește și – Ozana Barabancea, la un pas să-și piardă fiica

Citește și – Adela Popescu este însărcinată pentru a doua oară

Sursă foto: Instagram