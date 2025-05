Mesajul lui Ilie Bolojan, după ce și-a încheiat mandatul de președinte interimar: „Există mulți oameni care lucrează fără să fie văzuți”

Ilie Bolojan și-a încheiat mandatul de președinte interimar al României luni, 26 mai, după ce Nicușor Dan a fost învestit în funcție. Politicianul a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care a mulțumit echipei Administrației Prezidențiale cu care a colaborat în cele trei luni cât s-a aflat la cârma statului.

Ilie Bolojan, după încheierea mandatului

Ilie Bolojan a devenit președinte interimar al României în luna februarie a acestui an, după ce Klaus Iohannis și-a dat demisia din funcție. Atunci, politicianul a ales să se mute la Cotroceni pentru a evita cheltuielile de deplasare și pentru a fi mai aproape de birou.

Acum, la finalul interimatului, acesta a ținut să le mulțumească tuturor oamenilor cu care a colaborat în această perioadă.

„În prima parte a zilei, am trecut prin birourile Administrației Prezidențiale pentru a le mulțumi colegilor pentru colaborarea pe care am avut-o în cele 100 de zile de interimat la Cotroceni. În orice instituție sau companie, în sectorul public sau în cel privat, în spatele fiecărui proiect, în spatele fiecărui om care reprezintă instituția sau compania, există mulți oameni care lucrează fără să fie văzuți și fără de care proiectele nu pot fi realizate. Iar noi, cei din față, nu am putea fi ceea ce suntem fără sprijinul lor”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Totodată, fostul președinte interimar a precizat că toți angajații Administrației Prezidențiale își fac datoria „fără să fie văzuți” și „în condiții de salarizare modeste”.

„Tot ceea ce s-a realizat în această perioadă la Administrația Prezidențială este rezultatul muncii acestei echipe, al profesioniștilor din toate direcțiile și structurile, de la consilierii prezidențiali și cei de stat, la specialiștii din fiecare departament, la colegii de la Muzeu și de la Administrativ. Pentru mine a fost un privilegiu să lucrez cu această echipă și să cunosc oameni care își fac datoria fără să fie văzuți, de multe ori în condiții de salarizare modeste. Le-am mulțumit tuturor pentru ceea ce am reușit să realizăm împreună în această perioadă. Respect!”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ana Birchall, despre colaborarea cu Bolojan

La rândul ei, Ana Birchall, care a fost numită în funcția de consilier prezidențial la începutul lunii mai, a transmis un mesaj în mediul online în care a vorbit despre colaborarea cu Ilie Bolojan.

Aceasta a precizat că nu l-a cunoscut pe fostul președinte interimar până să înceapă colaborarea cu el, lăudându-l, în același timp, pentru că „a redat funcției prezidențiale demnitatea”.

„Până să lucrăm împreună, în aceste săptămâni de foc, nu l-am cunoscut pe dl. Ilie Bolojan decât din informațiile publice. Mi-a câștigat însă respectul și aprecierea pentru că în această perioadă complexă și cu multiple provocări interne dar mai ales externe, a redat funcției prezidențiale și Administrația Prezidențială a României demnitatea, profesionalismul, seriozitatea, responsabilitatea și respectul mult așteptat de români!”, a scris Ana Birchall în mediul online.

„P.S. Și să știți că se lucrează chiar foarte ușor cu Ilie Bolojan, dacă ești profesionist, serios și sincer în promovarea intereselor României!”, a completat ea.

