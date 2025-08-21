Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz, a fost numită vicepreședinte al Asociației Editorilor de Presă Elvețieni

Ladina Heimgartner, CEO-ul Ringier Medien Schweiz, este noua vicepreședintă a Asociației Editorilor de Media Elvețieni.

Astfel, începând cu 19 august, Ladina Heimgartner îl înlocuiește pe Peter Wanner, care a ocupat această funcție timp de mai mulți ani.

„Ladina Heimgartner aduce o competență media extraordinară și multă experiență de conducere. Numirea ei este un mare câștig pentru asociația noastră și pentru întreaga industrie”, a declarat președintele VSM, Andrea Masüger.

Ladina Heimgartner are o vastă experiență în presă scrisă, radio și TV

Cu o experiență bogată în presă scrisă, radio și TV, Ladina Heimgartner este încântată de noile provocări din cariera sa. „Sunt foarte încântată să contribui activ la modelarea viitorului industriei media elvețiene în cadrul VSM, acum și în rolul de vicepreședinte. Împreună ne vom strădui să ne asigurăm că companiile media private pot rămâne de succes și independente, chiar și în mijlocul transformării digitale”.

Urmărește-ne pe Google News