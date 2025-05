Anunțul ministrului Finanțelor, Tanczos Barna, despre plata salariilor și pensiilor, în contextul crizei economice: „Există o presiune”

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, a adus clarificări despre siguranța plății salariilor și pensiilor, în contextul tensionat generat de criza economică. Acesta a încercat să calmeze temerile publice privind posibile întârzieri în plata pensiilor și salariilor și a vorbit despre evoluția deficitului bugetar și fluctuațiile cursului valutar.

Ministrul Finanțelor, anunț despre plata salariilor și a pensiilor

Ministrul Finanțelor, a declarat, miercuri, că nu există riscuri legate de neplata pensiilor și salariilor. Declarațiile lui Tanczos Barna vin într-un moment de instabilitate politică. Însă, acesta spune că statul dispune de fonduri suficiente pentru a asigura plata bugetarilor și a pensionarilor, dar și pentru investiții majore.

„Avem suficienți bani pentru a onora plățile de salarii, pensii și investiții. Este o chestiune de normalitate, care se reglează lunar. Desigur, subiectul captează atenția publică mai ales când tensiunile sunt mari, dar Ministerul Finanțelor prioritizează constant cheltuielile”, a declarat Tanczos Barna, potrivit Capital.

Citește și: George Simion recunoaște că promisiunea AUR de a face case la 35.000 de euro a fost o „formă de marketing”

Citește și: Cristian Tudor Popescu a anunțat cu cine votează în turul doi al alegerilor prezidențiale. Gazetarul, apel la votanții lui Crin Antonescu: „Îi rog în genunchi”

Tanczos Barna, despre deficitul bugetar

Vorbind despre situația deficitului bugetar, ministrul Finanțelor a precizat că cifrele din luna aprilie sunt în conformitate cu estimările inițiale. Acesta a explicat că încasările din taxe, accize și impozite au depășit 50 de miliarde de lei, ceea ce este peste așteptările pentru această perioadă.

„La patru luni nu am calculat deficitul şi nu am finalizat calculele pentru aprilie. Deficitul în momentul de faţă este în parametri normali. Ne putem încadra în 7% cu condiţia să putem realiza veniturile prognozate. În aprilie chiar am depăşit targetul pentru aprilie”, a afirmat ministrul.

„Au venit peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe şi din accize. Dacă acest trend se menţine, ne putem încadra în 7% la sfârşitul anului. Vă recomand să nu facem analiză lună pe lună pentru că sunt şi cheltuieli prioritizate, sunt şi cheltuieli periodice. Avem situaţii cu plată de dobânzi care sunt fluctuante şi nu sunt într-o liniaritate lunară”, a explicat Tanczos Barna.

Citește și: Elena Udrea, declarație tranșantă despre alegerile prezidențiale. „În campanie minți ca să te voteze electoratul, după care nu-ți mai pasă”

Citește și: Anamaria Gavrilă, un nou derapaj în fața jurnaliștilor: „Sunteți pe cale de dispariție”

Ministrul Finanțelor, despre cursul de schimb valutar

În ceea ce privește deprecierea leului și fluctuațiile de pe piața valutară, Barna a recunoscut că există o presiune reală asupra cursului de schimb.

Pe de altă parte, ministrul a subliniat faptul că situația este monitorizată de către Banca Națională a României (BNR).

„Sunt declarații politice și speculații. Există o presiune asupra cursului. Este o presiune confirmată și de BNR, dar profesionalismul și rezervele și experiența de la BNR asigură o gestionare corectă a situației și lucrurile sunt sub control din acest punct de vedere. (…)”, a spus ministrul Finanțelor.

„Situaţia dificilă o avem acum. Această situaţie trebuie gestionată şi poate fi gestionată împreună cu instituţiile responsabile din Guvern şi din afara Guvernului: BNR, Ministerul Finanţelor, instituţiile din subordinea Ministerului Finanţelor, ANAF, Vamă, pentru a asigura, pe de o parte, venituri şi pentru a ţine sub control cheltuielile. Nu este uşor să faci o reducere a deficitului de la 8,6% la 7% pentru nicio ţară, nici pentru România. De aceea, situaţia nu este uşoară, dar este gestionabilă”, a precizat Tanczos Barna.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News