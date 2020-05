În acest weekend prelungit, de la 1 mai până în prezent, românii din Italia s-au întâlnit și au sărbătorit ca nimeni alții, fără să țină cont de măsurile de carantină impuse.

„Românii au petrecut de la 1 mai până acum foarte bine, prea bine chiar. Și de data asta, ca și de Paște, au fost mulți care s-au reunit, au sărbătorit, unii au încercat să ajungă în România cu mașina. Am avut neplăcuta surpriză să primesc telefoane de la persoane cu scuze ciudate, voiau să știe dacă se pot întoarce în România, dacă e posibil să facă un grătar la iarbă verde. Nici de data asta românii nu au înțeles și nu au respectat ce trebuia, adică să stea acasă. Din nou nu am fost la înălțimea situației și am copiat lucrurile neplăcute”, a spus Marian Mocanu, vicepresedintele Ligii Românilor din Italia, potrivit digi24.ro.

Mocanu a făcut un apel ca românii din Italia să fie cumpătați și să respecte măsurile impuse în aceste două săptămâni de test în care țara intră într-o perioadă timidă de relaxare. Italia iese de astăzi, 4 mai, din carantină. Până în prezent, în Italia, 210.717 s-au infectat cu noul coronavirus, 28.884 de persoane au decedat din cauza bolii Covid-19, iar 81.654 de persoane au fost declarate vindecate.

