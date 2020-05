Când se redeschid terasele și cafenelele

În contextul pandemiei de coronavirus și al măsurilor luate de autorități, antreprenorii s-au confruntat cu probleme reale, afacerile lor fiind puse la pământ în ultimele luni. Domeniul HoReCa se numără printre segmentele economice care au avut de suferit cel mai mult în acest sens. Iar întrebarea care stă pe buzele antrepenorilor dornici să-și reia afacerile, dar și a românilor nerăbdători să poată din nou ieși la o cafea sau să ia masa în oraș, este cât se poate de evidentă – când se vor redeschide restaurantele, terasele și cafenelele?

Dragoș Petrescu, proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din România, a explicat ce se va întâmpla în perioada următoare.

„După discuțiile cu guvernul am agreat că întâi vom putea deschide terasele în faza a doua, cel mai probabil în jurul datei de 1 iunie. Vor urma încă două faze. Sperăm la două săptămâni să fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, dacă totul merge bine din punct de vedere epidemiologic”, a spus Dragoș Petrescu, potrivit digi24.ro.

Cât despre o posibilă creștere a prețurilor din restaurante și cafenele, Petrescu a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla.

„Considerăm că următorul an nu va fi un an de profit sau de recuperat pierderi, e un an de sacrificiu care să pregătească un an mai bun. Din semestrul 3 sperăm ca lucrurile să își revină. Clienții vor fi pe buget limitat și se vor uita la fiecare cost, ne așteptăm ca prețurile în industrie să nu crească sau chiar să scadă, deși costurile operatorilor ar putea crește din cauza investițiilor care trebuie făcute”, a adăugat Petrescu.

sursa foto -123rf.com

