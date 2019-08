O profesoară din Galați a luat 10 la Titularizare, dar nu a primit niciun post la catedră

Ana Maria Costiuc și-a dorit întotdeauna să fie dascăl, însă visul ei nu pare să se împlinească. Deși a luat nota maximă la examenul de Titularizare, aceasta nu pare să aibă loc la catedră.

Potrivit publicației Viața Liberă din Galați, aceasta predă Ştiinţe socio-umane de 13 ani, a participat de zece ori la concurs, pentru că în fiecare an nu a prins post, deşi a luat şi note peste 9. Nici acum, că a luat 10, situaţia nu s-a schimbat. Nici măcar în judeţele vecine nu sunt posturi. Totuşi, ea speră să obţină un loc la suplinire.

Tânăra a explicat de ce refuză să plece din învățământ, în aceste condiții.

„Anul acesta am avut trei clase de a 12-a la Liceul „Mircea Eliade”. Toţi elevii mei care au ales să dea Bacalaureatul la disciplinele pe care le predau au promovat examenul. Chiar şi unul dintre ei, cu dificultăţi de învăţare, a mers pe mâna mea, i-am sistematizat materia şi i-am garantat că va lua notă de trecere. Şi aşa a fost. Unul dintre elevi, Alexandru Caramfil, a luat 10 la Logică. Eu nu am copiii mei încă, dar la fiecare început de an şcolar simt că sunt mamă, deci responsabilă, pentru câte 200 de copii”, a precizat Ana Maria.

Totodată, ea a spus ce calități ar trebui să aibă un profesor bun: „Să aibă, în primul rând, cunoştinţe de specialitate solide, pentru că n-ai ce căuta în faţa elevilor dacă tu bâjbâi prin materie, n-ai cum să sistematizezi astfel încât să-i faci să priceapă ce trebuie învăţat. Apoi, trebuie să cunoşti, să înţelegi şi să accepţi ritmul lor de asimilare a cunoştinţelor. Nu există elevi care nu vor să înveţe, există profesori care n-au răbdare cu ei.”

„Îţi trebuie tact, dar şi dorinţa de a căuta noi perspective de a preda materia, trebuie să fii creativ. Astfel încât să reuşeşti să-i motivezi pe elevi să înveţe. Să le placă măcar un pic disciplina pe care o predai, oricât de grea ar fi. Asta e tot sarcina profesorului să le-o facă un pic simpatică. Am avut şi eu anii, la început, în care predam funcţionăreşte, de la înălţimea catedrei, dar mi-am dat seama că aşa nu merge. Trebuie să te apropii de elevi, să-i abordezi ca pe nişte parteneri, nu de undeva de sus, pentru că-i pierzi. Însă, ca să poţi face toate acestea, chiar dacă sună clişeic, îţi trebuie, în primul rând drag de profesie, că asta se transmite cel mai bine când intri pe uşa clasei. Nu-ţi place ţie ce faci, nu-ţi place ce predai, cum predai, imediat te-au simţit şi copiii şi i-ai pierdut”, a subliniat Ana Maria Costiuc.

Sursă foto: Facebook

