O femeie din Brașov practică Kangoo Jumps la 72 de ani

Piri Neni, din Brașov, a participat, în urmă cu șapte ani, la un eveniment ținut de Kinga Sebestyen, când a pus pentru prima dată în picioare ghetele Kangoo Jumps. A fost fascinată atunci de acest mod de a face mișcare și practică acest sport de trei ori pe săptămână, deși a trecut de pragul celui de-al optulea deceniu al vieții.

„Pe Piri am cunoscut-o în 2012, când a participat la un eveniment Kangoo Jumps din Brașov. Atunci a pus în picioare pentru prima dată ghetele rebound și a câștigat un premiu special pentru că a participat la toate cele 8 ore din program. Deși era cea mai în vârstă dintre participanți, a fost cea mai activă, chiar dacă era pentru prima dată când făcea acest sport”, a afirmat Kinga Sebestyen.

„Am reîntâlnit-o recent, după mulți ani, și am rămas surprinsă să aflu că, deși are 72 de ani, merge de trei ori pe săptămână la Kangoo Jumps. Este într-o formă fizică extrem de bună, se simte extraordinar și spune că acest sport a făcut-o mai sănătoasă, mai plină de viață și i-a întinerit vârsta metabolică cu peste 30 de ani. Zice că se simte ca la 40 de ani. Piri are propriile ghete Kangoo Jumps și participă la evenimentele și din alte orașe, nu doar din Brașov. Este un adevărat exemplu de voință și o admir foarte mult!”, a mai spus ea.

Piri nu este singura femeie aflată la vârsta a treia care practică Kangoo Jumps. La orele din întreaga țară vin deseori persoane de peste 50 de ani care au devenit cazuri de prezentare a efectelor benefice pe care acest sport le are asupra sănătății.

