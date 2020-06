O femeie a intrat în comă după ce a născut, iar soțul ei spune că de o lună nu este lăsat s-o vadă

Povestea dramatică a început pe 19 mai, când Elena Iliescu a ajuns la Maternitatea Giulești din Capitală pentru a da naștere celui de-al treilea copil. Aceasta a fost suspusă unei operații de cezariană, în timpul căreia a pierdut mult sânge și a făcut stop cardio-respirator. Medicii au făcut manevre de resuscitare timp de 45 de minute, dar femeia a revenit la viață și a intrat în comă.

Citește și: O femeie a revenit la viață la 10 ore după ce medicii au declarat-o moartă

Tânăra mămică a fost transferată la Spitalul Universitar, la secția de Terapie Intensivă, iar din 21 mai nu și-a mai revenit. Soțul acesteia, Adrian, spune că nu este lăsat să-și vadă soția. Pe de altă parte, medicii spun că nu se poate intra în spital din cauza riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

„Eu nu mi-am mai văzut soția de pe data de 19 mai, dimineața, când s-a dus să nască. Am fost sunat abia a doua zi, după-masă, să mi se spună că am o fetiță sănătoasă și că e o problemă cu soția. Era în comă. Am întrebat de ce? Ceva nu a mers bine”, a explicat Adrian Iliescu pentru Libertatea.

Bărbatul susține că nimeni nu i-a spus ce s-a întâmplat în timpul operației, nici cine este de vină sau când o poate vedea.

Citește și: O femeie își alăptează fetița de 4 ani. Cum au reacționat oamenii pe internet

”Dacă eu aș ști ce s-a întâmplat, nu aș fi aici. Habar nu am ce s-a întâmplat. Ar putea să fie orice credeți dumneavoastră. Da, am vorbit cu medicul care a avut-o în grijă. Dar credeți că medicul care a fost acolo știe? Nu știe! Suntem oameni, nu roboți”, a declarat dr. Marcel Ovidiu Moisa, managerul Maternității Giulești.

Între timp, fetița nou-născută a rămas singură în maternitate. Tatăl trebuie să se ocupe de cei doi copii rămași acasă, care au probleme medicale grave. Bărbatul riscă să rămână și fără serviciu pentru că nu primește o adeverință cu situația femeii. Managerul spune că nu-i poate da, ”pentru că soția n-a semnat acordul ca soțul să aibă acces la datele ei”.

Sursă foto: Shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro