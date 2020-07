O femeie a aflat că are cancer la testicule, după ce a ajuns la spital cu dureri abdominale

Vestea șocantă a venit după ce femeia, în vârstă de 30 de ani, a ajuns la spital din cauza durerilor abdominale care o chinuiau de mai multe luni. În urma investigațiilor, a aflat că are cancer la testicule. De fapt, aceasta este femeie doar din punct de vedere fizic, însă ea s-a născut bărbat din punct de vedere genetic.

Femeia cu cancer la testicule are o afecțiune rară

Aceasta suferă de o afecțiune rară, sindromul de insensibilitate la hormonii androgeni, cunoscut și sub denumirea de sindromul Morris.

Femeia internată face chimioterapie și este în stare stabilă. Ea este căsătorită de aproape zece ani și a încercat de mai multe ori să aibă copii.

”Are un vagin orb. Uterul și ovarele lipsesc de la naștere, nu a avut niciodată ciclu”, au explicat medicii. Aceștia au descoperit că și sora femeii are același sindrom, potrivit știrileprotv.

Sindromul insensibilității la hormonii androgeni

Această boală rară apare la femeile care au cromozomi XY (ai sexului masculin), în loc de cromozomi XX (ai sexului feminin). O femeie cu această malformație se naște fără uter sau trompe uterine. În loc de ovare, are testicule nedezvoltate complet, care pot produce testosteron și care se află în abdomen sau în regiunea inghinală. Aceasta are anumite particularități fizice diferite de o femeie normală, cum ar fi sânii, care nu au suficient țesut glandular. De asemenea, nu are niciodată menstruație și nu poate rămâne însărcinată. Profilul lor psihologic și comportamental este feminin.

