Noi informații în cazul Caracal. S-a găsit telefonul Alexandrei Măceșanu

Acesta a fost găsit astăzi într-un parc din Caracal, la aproximativ 3 kilometri de casa lui Dincă. Cartela SIM a telefonului se afla în același parc, la o distanță considerabilă de dispozitiv. În prezent, au loc parcheziții informatice pentru a vedea ce informații se găsesc în telefonul victimei.

Din primele informații, se pare că suspectul Gheorghe Dincă a indicat locul unde se află telefonul.

Pe de altă parte, o investigație Libertatea arată că Gheorghe Dincă primea bani prin Western Union de la o persoană care, deocamdată, este necunoscută. Patronul unei care se schimb din Caracal a declarat că îl știe pe suspect drept client vechi.

”Am casă de schimb valutar și transfer de bani. Îl cunosc ca și client pe Gheorghe Dincă. Scotea bani de la Western Union. Îi trimitea cineva, dar nu m-am uitat să văd cine, că nu mai am acces acum la datele respective. Chiar mă gândeam de la cine. Scotea bani, da, mai primea bani, dar nu știu, nu m-am uitat dacă era de la familie, de la… Era client, venea cu un cod de la Western Union și scotea bani de la noi. Dacă Poliția face o plângere, ar putea să vadă de unde îi veneau banii, căci este foarte important. Dacă primește de la familie e OK, dacă primește de la persoane suspecte… Eu am căutat să mă uit în urmă, dar n-am găsit, sunt multe tranzacții efectuate”, a declarat Viorel Încrosnatu pentru Libertatea.

