Moment istoric la Oscar 2020. “Parasite”, de Bong Joon Ho, primul film într-o altă limbă decât engleza care câștigă premiul cel mare

Lungmetrajul sud-corean “Parasite”, de Bong Joon Ho, a fost marele câștigător al celei de-a 92-a ediție a Premiilor Oscar, unde a primit patru trofee – cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună producție internațională și cel mai bun scenariu original.

Regizorul Bong Joon Ho a primit trofeul pentru cel mai bun regizor, în ciuda tuturor predicțiilor care-l dădeau câștigător pe Sam Mendes (1917), la o categorie în care a trebuit să “se lupte” cu câteva dintre legendele Hollywood-ului, Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Sam Mendes (1917) și Todd Phillips (Joker).

Victoria “Parasite” vine în contextul în care Academia Americană de Film a fost aspru criticată, în ultimii ani, în legătură cu lipsa diversității.

Despre ce este vorba în “Parasite”

“Parasite” vorbește despre inegalitățile sociale, despre minciuni și adevărul care iese, mai devreme sau mai târziu, la lumină. Filmul urmărește povestea unei familii de șomeri care reușesc să-și croiască drum în înalta societate, însă odată ajunși acolo realizează că lucrurile nu sunt ceea ce par. Pelicula este un fel de basm modern, presărată de situații imprevizibile, dar și de câteva scene violente, care reușesc să puncteze perfect momentele în care acțiunea atinge punctul culminant.

Barack Obama recomandă “Parasite”

Barack Obama, fostul președinte SUA, a inclus “Parasite” pe lista filmelor sale preferate din 2019, listă pe care a publicat-o chiar la finalul anului, așa cum și-a obișnuit deja fanii.

Foto – Independența Film

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro