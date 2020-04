Un medic de top a secției de primiri urgențe a unui spital din New York, ce trata pacienți de Covid-19, s-a sinucis în weekend.

Femeia se infectase cu noul coronavirus, însă dorea să-și ajute în continuare colegii. Spitalul a refuzat să o lase să mai lucreze și a trimis-o acasă. Atunci a cedat și ales să-și pună capăt zilelor.

Doctorul Lorna M. Breen, era director medical al departamentului de urgență de la NewYork-Presbyterian Allen Hospital, a murit duminică, la vârsta 49 de ani, în timp ce se afla la casa familiei sale din Charlottesville, Virginia. Anunțul a fost făcut de tatăl ei, doctorul Philip C. Breen.

„Victima, identificată drept Dr. Lorna Breen, rezidentă în New York, a fost dusă la Spitalul UVA pentru tratament, unde a decedat ulterior din cauza unor leziuni autoprovocate”, se arată într-un comunicat al Poliției, potrivit The New York Times.

Dr. Lorna tratase pacienții cu coronavirus și s-a îmbolnăvit și ea de Covid-19. După o săptămână și jumătate în care a lipsit de la serviciu, acesta a spus că fiica sa a încercat să se întoarcă la locul de muncă, dar spitalul ar fi trimis-o acasă.

Tatăl său a mai spus că fiica sa nu avea antecedente de boli mintale, dar era evident că femeia trecea prin clipe de coșmar la locul de muncă. Ultima data când cei doi vorbiseră, ea părea foartă abătută și marcată de traumele la care a fost martoră în camera de garda.

„A încercat să-și facă treaba, iar acest lucru i-a adus moartea. Ea chiar a fost în prima linie. Trebuie să ne reamintim de ea ca de un erou. Pentru că asta a fost. Ca și în cazul celorlalți, moartea ei este o consecință a coronavirusului”, a declarat Philip C. Breen.

sursa foto – 123rf.com

