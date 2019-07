Fitness Scandinavia va asteapta la primul Congres de Nutritie din Romania

Primul Congres de Nutritie din Romania, organizat de Fitness Scandinavia School, va avea loc pe 13 iulie 2019, in Bucuresti, la Ramada Plaza.

15 experti din domeniu vor sustine 15 seminare pline de informatii utile atat pentru profesionisti, cat si pentru cei pasionati de aceasta tema.

Despre rolul acestui Congres, in piata de profil din Romania, povesteste Veronica Alexe, co-fondator Fitness Scandinavia: “Prima editie a Congresului de nutritie din Romania este un concept de mult asteptat de catre pasionatii si profesionistii din domeniul nutritiei si al wellness-ului, si a luat nastere in urma unei nevoi acute pe piata de educatie si inspiratie in aceasta industrie. Este un eveniment facut din pasiune, cu colaboratori care sunt printre cei mai pregatiti specialisti din tara si din afara tarii in domeniile lor legate de nutritie, acoperind o varietate larga de subiecte din cele mai necesare si interesante.”

Detalii si inscrieri la Congres pe nutritioncongress.ro și pe Facebook.

Ce este si cui se adreseaza Congresul de Nutritie din Romania

Congresul de Nutritie din Romania a fost conceput pentru a oferi o platforma speciala pentru nutritionistii profesionisti, dieteticieni, tehnicienii din domeniul nutritiei, profesionistii in domeniul sanatatii, cercetatori, antrenori personali si profesionistii din domeniul sanatatii, studentii din domeniul nutritiei si oricine are un interes real in domeniul nutritiei.

Obiectivele evenimentului sunt de a aduna oamenii domeniul nutritiei din Romania si din strainatate, de a impartasi idei si opinii, de a vorbi despre cele mai recente cercetari stiintifice si, de ce nu, de a lega noi prietenii si legaturi.

Ce seminare vor avea loc in cadrul Romanian Nutritional Congress

Rolul nutritiei in sanatatea creierului, Dieta Ketogenica de la A la Z, Adictiile alimentare si comportamentul compulsiv, Obezitatea la copii si metodele de interventie, Alimentatia sportivilor amatori si de performanta si multe alte teme extrem de captivante si corect dezvoltate.

Cine sunt speaker-ii din cadrul Congresului de Nutritie

Printre personalitatile din lumea nutritiei care vor aborda aproape intreg spectrul detaliilor legate de importanta alimentatiei in viata de zi cu zi indiferent de obiectiv, se vor numara:

Dr. Alin Popescu – Colaboreaza cu F.R. Rugby de 17 ani (in ultimii 12 din pozitia de medic coordonator – C.M.O.), cu Hyperclinica MedLife Bucuresti de 11 ani si cu trustul de Presa Galenus (fost KLtC) de 14 ani.

Gabriela Nedelea – absolventa a cursului pentru acreditarea in nutrigenomica, competenta ce-i permite sa interpreteze si sa construiasca ghidurile de nutritie personalizata a fiecarui pacient care-si face testul genetic nutrigenefull nutrition si primul student-masterand care a prezentat o lucrare de cercetare la sectiunea profesori in cadrul unui Congres international.

Prof. dr Gheorghe Mencinicopschi – este biolog, biochimist si cercetator, personalitate foarte activa in domeniul nutritiei.

Gabriela Berechet – doctor in inginerie industriala din 2007 cu tema ”Influenta tehnologiilor neconventionale asupra potentialului nutritiv al alimentelor”, este si autor a peste 70 de articole stiintifice destinate alimentelor, tehnologiilor si amenajarilor tehnologice ale bucatariilor profesionale. in plus coordoneaza si organizeaza multiple evenimente pe teme gastronomice.

Dr. Antoaneta Cretu – medic primar Recuperare Medicala si Balneofizioterapie, Doctor in Medicina, este Profesor universitar la Facultatea de Kinetoterapie din Universitatea Nationala de Educatie Fizica si sport din Bucuresti.

Cristian Margarit – avand certificari in antrenamentul personal si completandu-si formatia de nutritionist el aduce o abordare holistica asupra nutritiei, a activitatilor fizice si a bunastarii, fixand noi standarde in acest domeniu de-a lungul intregii sale cariere.

Rachel V. Gow, Ph.D. – specialist in neurodezvoltare si neuropsiholog cu experienta in tulburarea hiperactivitatii cu deficit de atentie (aDHD) si diferentele dintre comportament si invatarea asociativa. Este un Nutritionist inregistrat (in categoria stiinta) si CEO si fondator al unui nou trust Caritabil numit Nutritious Minds.

Cei mentionati reprezinta numai o parte dintre expertii care vor sustine seminare de nutritie in cadrul Congresului, insa toti cei care vor urca pe scena evenimentului au un background semnificativ pe aceasta zona.

Prezentarile vor mai fi sustinute de catre: Nicoleta Tupita, Mihaela Brailescu si doctorii: Gabriel Diaconu, Ruxandra Plesea, Ruxandra Dobrescu, Paula Grosescu, Madalina Gorgan, Ionut Ignat si Anamaria Iulian.

