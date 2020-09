Fetiță de 5 ani, din Satu Mare, umilită la grădiniță. „Eu nu sunt o țigancă, eu sunt o fetiță”

Părinții copilei o acuză pe femeie de discriminare, după ce educatoarea i-ar fi spus fetiței că ea este „țigancă”.

Într-un material video, filmat de către mamă, fetița spune cum s-a derulat dialogul dintre ea și educatoare. ”Cum te cheamă?! Eu am spus Maya. Și mai cum?! Și am vrut să spun că mă cheamă Maya. Și a spus că: Nu, nu, tu ești țigancă. Dar eu nu sunt țigancă, sunt o fetiță”.

Conform sursei citate, mama copilei o să facă plângere la Inspectoratul Școlar. ”Vreau să vă împărtășesc pățania copilului meu din prima zi de grădiniță (…) A fost repartizată la grupa doamnei F. MARIA. În prima zi de grădiniță aceasta și-a permis să îmi jignească fetița spunându-i că e țigancă, discreditând-o în fața celorlalți copii. Am sesizat incidentul doamnei directoare care nu a luat nicio atitudine (probabil relația cu doamna educatoare este motivul). Am fost nevoită să mă adresez domnului primar Grieb care a luat măsuri imediat. Ca să înțelegeți, am să vă postez discuția cu fiica mea. Copiii nu mint niciodată! Orice părinte și-ar apăra copilul. Cu atât mai mult când este vorba despre discriminare rasială. O să cer și părerea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare”.

