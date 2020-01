Femeia din România cu cei mai mulți copii. A născut 20 de copii în 20 de ani

Georgiana Văcaru are 42 de ani și consideră că a fi mamă este un lucru „minunat”.

„Toţi cei 20 de copii sunt sănătoşi şi asta mă bucură cel mai mult. E ceva minunat să fiu mamă a 20 de copii, ei mă ajută, suntem o familie foarte unită. Cel mai mare este băiatul care este şi căsătorit, Mihai – George, el este plecat la casa lui, ceilalţi copii Iosif, Claudiu, Marina, Tiberiu, Simon, Emil, Denis, Mihaela, Gabriel, Luiza, Teodor, Livia, Andrei, Sara, Iuliana, Matei, Tania, Filip şi Sofia Nataşa. Copiii se ajută mult între ei. Şi la teme şi în gospodărie şi la bucătărie. Mă ajută mult şi soţul meu cu creşterea copiilor şi cu treburile casei”, precizează Georgiana citată de Adevărul.

Cel mai mare dintre copii are 23 de ani, iar cel mai mic s-a născut la începutul acestui an. Georgiana Văcaru a fost însărcinată în fiecare an, în ultimele două decenii.

Numeroasa familie locuiește într-o casă cu opt camere. Părinții au amenajat paturi suprapuse pentru copiii lor, iar principalul venit al familiei sunt alocațiile copiilor.

De două ori pe an, tatăl pleacă în străinătate unde lucrează câte una-două luni pentru a câștiga bani ca să își întrețină familia.

„Noi avem alocaţiile pentru copii, şi mai pleacă soţul la muncă în peste hotare primăvara şi toamna câte o lună sau două”, a explicat Georgiana Văcaru.

Deși are deja 20 de copii, femeia susține că nu vrea să se oprească aici.

„Dacă Dumnezeu va mai dori să mai avem copii, nu mă voi opune”, a afirmat ea.

Sursă foto: Realitatea de Argeș

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro