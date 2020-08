Epidemiolog român: „Vești bune! Avem o scădere progresivă a infecțiilor cu SARS-CoV-2”

Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, Emilian Popovici, a explicat că epidemia ce COVID-19 este în scădere progresivă, iar modul în care va evolua ține numai de responsabilitate și de respectarea regulilor.

„Suntem într-o evoluție a epidemiei pe care o parcurgem în funcție de ceea ce facem, de reacția la recomandări. Pe lângă aceste cifre nedorite, pot da o veste de speranță de mai bine – numărul bazal de reproducere. Dacă este peste 1, epidemia este în creștere, dacă este sub 1 este în scădere. Datele arată că în 28 iulie, acest număr bazal a ajuns la 1, în 29 iulie a ajuns la 0,99, în 30 iulie a scăzut la 0,96. Am plecat de la 1,21 în 10 iulie, deci este o scădere progresivă și constantă și ne arată că dacă se respectă modelele statistice, am intrat pentru prima dată din luna mai într-o epidemie în scădere. Evoluția epidemiei nu e una chiar atât de nefavorabilă, sub aspectul numărului bazal de reproducere. Arată că epidemia scade. Depinde ce vor face oamenii în continuare”, a explicat Emilian Popovici, la Digi24.

sursa foto – 123rf.com

