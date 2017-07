Soția lui Michael Buble, despre starea de sănătate a fiului diagnosticat cu cancer: „Greul a trecut”

Soția lui Michael Buble, modelul și actrița australiană Luisana Lopilato, a vorbit recent despre boala copilului lor, diagnosticat cu cancer la sfârșitul anului trecut.

Invitată în platoul unei emisiuni de televiziune din Argentina, Luisiana a vorbit despre coșmarul prin care a trecut familia ei, după ce Noah, în vârstă de doar trei ani, a fost diagnosticat cu cancer hepatic.

„Slavă Domnului că greul a trecut, dar urmează un lung proces de recuperare”, a spus ea.

Luisiana a dezvăluit că, în ultimele șapte luni, atât ea cât și Michael și-au anulat toate proiectele pentru a se ocupa exclusiv de micuțul Noah. A mărturisit că diagnosticul copilului le-a zdrobit inimile, dar credința în Dumnezeu și sprijinul familiei i-a ajutat să treacă peste această grea încercare. Modelul argentinian a mai spus că a mers la biserică în fiecare săptămână pe toată durata tratamentului micuțului.

Luisiana a dezvăluit, de asemenea, că boala fiului lor i-a unit și mai mult pe ea și pe Michael. Cuplul a dormit într-un singur pat cu Noah și fratele lui mai mic, Elias.

Actrița australiană își amintește că filma pentru o nouă producție cinematografică în momentul în care fiului ei de trei ani s-a îmbolnăvit. Inițial, au crezut că este vorba despre oreion, apoi medicul pediatru le-a sugerat să facă investigații mai amănunțite. Așa au aflat că Noah suferea, de fapt, de cancer hepatic.

Ea a mai povestit că soțul ei era plecat în Anglia în momentul în care Noah a primit diagnosticul dur. După ce a aflat, s-a întors imediat imediat în SUA. Cei doi soți și-au întrerupt activitatea profesională și, timp de șapte luni, au stat în permanență alături de fiul lor.

Michael Buble şi soţia sa, fotomodelul şi actriţa argentiniană Luisana Lopilato, au împreună doi copii, Noah (3 ani) şi Elias (1 an). Cei doi artişti au anunţat printr-o declaraţie comună la sfârșitul lui 2016 că fiul lor cel mare are cancer: „Suntem devastaţi de această veste. Noi am fost întotdeauna foarte vocali în ceea ce priveşte importanţa familiei şi dragostea pe care trebuie să le-o oferim copiilor noştri. Luisana şi cu mine am luat o pauză de la carieră pentru a ne dedica tot timpul şi atenţia să-l ajutăm pe Noah să se însănătoşească“.

