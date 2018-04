Sorana ex-Asia a trecut peste despărțire și iubește din nou. Cine este alesul inimii sale

Sorana Darclee, fosta componentă a trupei ASIA, iubește din nou, după ce a traversat o perioadă plină de edziluzii pe plan sentimental.

Sorana a fost căsătorită cu Paul Moga, însă după doi ani, în 2014, aceștia au divorțat ca urmare a infidelității bărbatului, care a înșelat-o constant cu o escortă de lux. Pentru Sorana a fost un moment greu, un impas în viața sa, și cu greu a depășit depresia de care a suferit după despărțire: “Când un bărbat înşală, o femeie simte. Am simţit cred că din primul moment. Au durat multe luni acele stări, ştii, pentru că nu sunt o persoană să sar să zic, “Aha, faci nu ştiu ce”. Nu, am aşteptat mult timp, am aşteptat 5 luni, 5 luni în care am avut timp să sufăr, şi să mă şi vindec de el cu el lângă mine, pentru că ştiam atât de sigur ce se întâmplă încât nu era necesar o dovadă – povestea la vremea respectivă Sorana.

Anul trecut, Sorana se afișa la brațul unui tânăr chipeș, semn că și-a refăcut viața sentimentală, însă relația celor doi nu a durat prea mult și artista a rămas, din nou, singură, de astă dată pentru o perioadă scurtă de timp. Cel puțin așa reiese din ultima sa declarație în care recunoaște că are un iubit, chiar dacă nu a dorit să-i dezvăluie identitatea, și se află la începutul unei frumoase povești de dragoste, : “Pasiunea iubitului meu este fotbalul. Nu vobesc despre el, încerc să îl protejez, nu face parte din lumea asta, nu vreau să vorbesc despre el ca să îl protejez. Lasă-ne să ne acomodăm şi mai vedem mai încolo. E tinerel şi e foarte frumuşel, mi-aş dori să fie “EL”. Are ceea ce ceilalţi nu au avut. Ar putea să nu îmi spună te iubesc, dar simt tot. De Paşte mergem la bunicii lui, cu familia, abia aştept.” – a declarat Sorana, conform Libertatea.

Sursă foto: Facebook