Sora Elenei Gheorghe este însărcinată pentru a doua oară

Ana, sora îndrăgitei artiste Elena Gheorghe, trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Aceasta se pregătește, din nou, să devină mămică.

Ana este căsătorită cu Paul Pîrvulescu și au împreună un băiețel pe nume Lucas de cinci ani. Sora Elenei Gheorghe a anunțat că este însărcinată în șase luni și va aduce pe lume o fetiță:“Sunt foarte fericită că în sfârșit vine și surioara lui Lucas. Am tot așteptat-o și Dumnezeu a ales momentul pentru ea. Am o sarcină ușoară, la fel că prima, fără grețuri, amețeli și pofte ciudate. Sunt norocoasă că mi s-a dat șansa să fiu mamă a doua oară și să am atât băiat, cât și fată. Mă rog să fie sănătoși, că asta e cel mai important”, a declarat Ana pentru Wowbizz.ro.

Sursă foto: Facebook