Shakira, criticată pentru vânzarea unui pandantiv. Ce simbolizează bijuteria creată special pentru promovarea turneului muzical al artistei, El Dorado World Tour.

Cântăreața columbiană, Shakira, a fost aspru criticată de fani, după ce în magazinul ei online, unde se găsește o gamă variată de produse la prețuri accesibile, a fost pus în vânzare un pandativ ce avea un motiv similar cu un simbol nazist. Bijuteria, creată special pentru turneul pe care artista îl susține în prezent, era marcată cu „Shakira El Dorado World Tour”, scrie mediafax.

Mulți admiratori ai starului latino au fost de părere că suvenirul reprezenta un soare foarte asemănător cu “soarele negru” (schwarze sonne în limba germană), un simbol nazist inventat de Karl Maria Wiligut, care mai este și astăzi folosit de grupările neonaziste.

So Shakira most likely accidentally put a nazi symbol on her tour merch and didn’t know it lmao pic.twitter.com/HRjP41owbO

— Bill Rickards (@Billfromwawa) June 19, 2018

Deși compania care se ocupă de promovarea turneului a explicat că medalionul este bazat pe simboluri precolumbiene, nicidecum naziste, colierul a fost retras de pe site.

De-a lungul carierei sale, Shakira a lansat mai multe discuri și a vândut peste 70 de milioane de exemplare, fiind declarată cel mai bine vândut artist columbian al tuturor timpurilor și una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică latino. De asemenea, ea a câștigat numeroase premii muzicale, cele mai importante fiind cele două premii Grammy. Piesele sale „Whenever, Wherever”, „La Tortura” și „Hips Don’t Lie” au stabilit recorduri nedoborâte de alți muzicieni până în momentul de față.

Citește și:

Cine vor fi nașii de botez ai prințului Louis

Bacalaureat 2018. Cele mai amuzante perle la Limba și Literatura Română

Sursă foto: northfoto.com