Sanda Nicola a dezvăluit dramele prin care a trecut de-a lungul vieții

Sanda Nicola are o poveste de viață cel puțin impresionantă și pe măsură de dureroasă. Iată că în spatele zâmbetului său timid se află drame cumplite care ar doborî chiar și pe cel mai puternic om din lume.

Sanda Nicola, în vâsrtă de 40 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi, însă puțin știu că în spatele imaginii impecabile se ascund lacrimi și poveri pe care jurnalista a încercat întâi să le ascunda și mai apoi să le înfrângă și iată că a reușit. Sanda Nicola a publicat o carte autobiografică, intitulată Carte de identitate, în care a avut curajul să-și dezvăluie dramele pe care le-a trăit din copilărie și până în prezent.

Pe când avea doar 5 ani părinții Sandei au divorțat, însă durerea cu adevărat mare avea să o apese mulți ani mai târziu, la vârsta de 33 de ani, atunci când Sanda a aflat că cel lângă care crescuse și pe care-l considera tatăl său, nu este, de fapt, tatăl biologic: ”Când am făcut eu 33 de ani, tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte tare și mi-a făcut această propunere, să facem testul de paternitate. El știa sigur, nu avea nicio îndoială, știa și cine este tatăl meu biologic. Probabil că se temea că o să moară și nu voia să plece din această lume fără să-mi spună acest lucru. Am vrut o confirmare. Aveam nevoie să limpezim lucrurile. Pentru că eu am tânjit după el, am suferit că nu avem o relație mai apropiată și așa am înțeles. În timpul copilăriei eu întrebasem de câteva ori. Auzisem niște discuții în curtea bunicii din partea tatălui. Am confruntat-o pe tema asta pe mama mea și de fiecare dată spunea: «aș vrea să spun că este unul mai frumos și mai bun, dar nu, el este tatăl tău»” – mărturisea Sanda Nicola în emisiunea Andreei Esca de la Europa FM. De asemenea, jurnalista a vorbit despre acest episod și în emisiunea Refresh by Oana Turcu, adăugând: ”Mie mi s-a părut tot timpul o distanţă între mine şi tatăl pe care l-am cunoscut eu. Am încercat să mă apropii de tata la maturitate, am simţit întotdeauna că e ceva în neregulă cu el.” Lipsa afecțiunii paterne și a sprijinului din partea familiei, dar și faptul că era obligată să trăiască în umbra fraților mai mari au ambiționat-o pe Sanda care a decis la 20 de ani să fugă de acasă și-și continuă visul de a deveni jurnalist. Un an mai târziu se căsătorește cu Bebe Nicola, producătorul emisiunii pe care ea o prezenta la acea vreme. Noua familie reușește să-i umple Sandei multe goluri pe care aceasta le avea din copilărie, despre socrii săi spunând că au „pansat foarte multe răni”. Tragediile nu se opresc, însă, aici, iar cea mai mare încercare a vieții sale abia ulterior avea să vină.

În anul 2001 Sanda Nicola rămâne însărcinată, însă visul de a deveni mamă se spulberă brusc și cumplit. Fiul său abia născut avea să moară la doar trei ore de la naștere, iar Sanda avea să între în cea mai neagră și dureroasă perioadă din viața sa. S-a izolat complet și a divorțat de soțul său, viața sa luând o întorsătură dramatică. Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, patru ani mai târziu a fost diagnosticată cu cancer de col uterin și amenințarea de a nu mai putea deveni niciodată mamă stătea ca un tăiș deasupra capului: ”Eu aveam 27 de ani când am primit acest diagnostic. Mi s-a propus să fac histerectomie totală, dar nu aş mai fi putut să fac copii. Am mers pe feelingul meu, am scăpat ieftin… am făcut o operaţie de extirpare a tumorii şi am scăpat. A fost greu să înţeleg ce s-a întâmplat. Nu am găsit răspunsurile atunci.” – dezvăluia Sanda Nicola la emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars. Dar a reușit. Sanda Nicola a luptat și a depășit toate obstacolele, durerile și neîmplinirile și, iată că, la începutul anului trecut a devenit mămica unei minunate fetițe pe care a botezat-o Agnes. Sanda Nicola este împreună cu jurnalistul Liviu Iolu din 2005, iar în 2008 cei doi s-au căsătorit: ”Cred că suntem printre puţinii oameni care au poze din ziua în care s-au cunoscut… (râde). Eram la Londra, la câteva zile după atacurile teroriste. Eu l-am sunat pe el. Nu ne cunoşteam, dar ideea era să comunicăm pe teren, pentru că se aflase că printre morţii din atentate era şi o româncă. E foarte bizar, dar noi ne-am cunoscut sub spectrul morţii acelei femei. Amândoi căutam familia ei, voiam să aflăm detalii despre ea şi asta ne-a adus împreună.” – a povestit Sanda Nicola într-un interviu acordat revistei Ok!Magazine despre momentul în care și-a cunoscut soțul. Liviu Iolu, care între timp a părăsit presa și o perioadă a fost purtătorul de cuvânt al Guvernului Cioloș, își amintește râzând despre acel moment „Femeie, eu te-am invitat la o bere, tu mă chemai la explozia unei bombe…“.

Sursă foto: Facebook