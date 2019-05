Maraton de ciclism, pe 18 mai, de Ziua Europeana Impotriva Obezitatii

Se apropie vara, iar preocuparea pentru tonus si forma fizica revin in actualitate, pentru cei mai multi dintre noi. Mersul pe bicicleta (stationara sau de sosea), ramane optiunea la indemana, in stare sa ne aduca reale beneficii fizice si psihice. Despre motivele pentru care ar trebui sa includem bicicleta in rutina cotidiana, povesteste Gabriel Pana, Group Fitness Instructor la World Class, si Senior Presenter in cadrul proiectului Music & Cycling.

Gabriel Pană este unul dintre cei mai versatili instructori. Sportul a fost întotdeauna pasiunea sa, pasiune transformată în cea mai frumoasă meserie. Experiența sa de peste 15 ani, în domeniul sportiv, a început cu baschetul de performanță. De peste 10 ani, Gabriel este instructor de Indoor Cycling, TRX, Pilates, Bag Boxing, și antrenor personal de fitness. Energia sa debordantă, zâmbetul și motivația sunt cele trei caracteristici pe care le vei întâlni negreșit, la fiecare clasă susținută de el.

Cu Gabriel Pana va puteti intalni pe 18 mai, la primul mare maraton de ciclism outdoor (bicicleta stationara) al anului 2019, in parcarea centrala de la Baneasa Shopping City. Evenimentul face parte din caravana The Movement Manifesto, si este organizat de Music & Cycling, cu ocazia Zilei Europene Impotriva Obezitatii. Detalii si inscrieri la eveniment, pe www.musicandcycling.ro

Care sunt cele mai importante 5 beneficii ale mersului pe bicicleta in aer liber?

Beneficiile mersului pe bicicleta includ: tonifiere musculara, capacitate cardiovasculara crescuta, rezistența la efortul fizic crescuta, circulatie sanguina imbunatatita, stress management, scadere in greutate si, bineinteles, impactul pe care-l avem asupra mediului înconjurător. Ultimele studii certifica faptul ca cycling-ul reduce riscul de cancer, si este un adjuvant excelent in cazul diabetului. Diabetul poate fi controlat prin dieta si activitate fizica.

Cate calorii poti arde intr-o ora de pedalat in aer liber?

Trebuie luați in considerare mai multi factori, cum ar fi: greutatea celui care pedaleaza, greutatea bicicletei, modul de pedalat, tipul de teren, viteza si directia vantului, conditiile meteo, tipul de anvelopa montat pe bicicleta, si nivelui de antrenament al ciclistului; barbatii vor arde mai multe calorii decat femeile, datorita masei musculare si testosteronului. Pentru un ciclist de 70 kg, care pedaleaza constant cu 25 km/h, consumul este intre 550-600 calorii. Pentru o plimbare de relaxare (cam 15 km/h), vom arde in jur de 250 de calorii.

Pentru a face cycling, este nevoie de conditie fizica, de rezistenta specifica, sau e un tip de miscare accesibil oricaruia dintre noi?

Cycling-ul este unul dintre cele mai simple moduri de a fi activ, deopotriva, in unele tari, un mijloc de transport. De la copii la batrani, toata lumea poate alege sa mearga pe bicicleta, pentru o viata mai sanatoasa.

Cycling-ul este indicat pentru toata lumea, cu exceptia cazurilor medicale.