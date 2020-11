Cum te poate afecta menopauza precoce

Dacă în 1998 erau în evidență 477 de milioane de femei la post-menopauză, se estimează că în 2045 vor fi 1.1 miliarde de femei la post-menopauză, la nivel global. În Europa, vârsta asociată cu debutul menopauzei este în creștere (media la 54 de ani).

Când este menopauza considerată prematură?

În ultima perioadă se observă o creștere a incidenței menopauzei premature și precoce. Menopauza prematură apare înainte de 40 de ani și incidența sa este de 1%, în timp ce menopauza precoce apare înainte de 45 de ani și are o incidență de 7-8%.

Cifra reală este însă greu de precizat, existând o serie de factori are contribuie la acestă stare, însă din ce în ce mai des menopauza este indusă chirurgical. Marea majoritate a pacientelor nu solicită ajutor de specialitate, așa că nu sunt diagnosticate.

Menopauza prematură și precoce sunt stări patologice ale femeii încă tinere, care este sustrasă unei evoluții biologice normale. Dacă menopauza se instalează în mod normal în 3-4 ani, la aceste vârste are un debut brusc.

Cauze pentru menopauza instalată prematur

Într-un procent de peste 85%, vârsta la care apare menopauza precoce este determinată ereditar. 10% dintre toate femeile care intră la menopauză precoce sunt purtătoare ale mutației genetice “X fragile”, responsabilă pentru sindromul omonim. Alte cauze sunt legate de sindromul Turner, o afecțiune a cromozomului X, care printre altele determină insuficiență ovariană sau predispoziția genetică la insuficiență ovariană. La toate femeile cu menopauza precoce, există o agregare familială (cum e mama, așa este și fiica). Alte cauze au legătură cu chimioterapia, bolile autoimune, diferite infecții sau factori care țin de stilul de viață (sedentarism, fumat, obezitate, expunerea la diferite sunstanțe chimice).

Statistic, s-a observat o asociere între lipsa unei sarcini, prima menstră în jurul vârstei de 11 ani și menopauza precoce.

„Femeile care au fost diagnosticate cu insuficiență ovariană precoce prezintă o densitate osoasă scăzută, fiind de două ori mai expuse fracturilor decât cele cu menopauză normală. Studii recente demonstrează legătura dintre osteoporoză, fracturi și mortalitatea mai ridcată. Există, de asemena, o relație între patologia neuropshihiatrică la femei și menopauza precoce – incidența unor afecțiuni precum Alzheimer, demență sau Parkinson de 2-3 ori mai mare la femeile aflate la menopauză comparativ cu bărbații de aceeași vârstă. De asemenea, bolile cardiovasculare și diabetul de tip 2 au o incidență mare după menopauză. Cu cât intră mai repede la menopauză, cu atât au un risc mai mare, de aceea suplimentarea hormonală este foarte importantă“, spune Iosif Niculescu, medic ginecolog Mediplus.

Ce trebuie să te alarmeze

Specialiștii recomandă ca orice femeie care nu a avut ciclu menstrual trei luni consecutiv să mergă la medical ginecolog. Alte simptome sunt bufeurile, tulburările de somn și scăderea libidoului, iritabilitatea, schimbările bruște de dispoziție și astenia.

„Suplimentarea hormonală în cazul femeilor la menopauză precoce este asociată cu o scădere a tuturor cauzelor de mortalitate. În România există o percepție negativă, nejustificată, pentru acest tratament. De aceea, încurajez pacinetele să iasă din sfera mitului că hormonii daunează și să discute cu medicul specialist“, arată Iosif Niculescu.

